به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه با مدیریت حجت‌الاسلام مهاجرنیا مدیر و عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در حال تدوین است و تا کنون با هفت محقق برای نگارش مقالات این مجموعه قرارداد بسته شده است.

مقالات این هفت نفر عبارتند از‌ "القاعده" نوشته مهدی بخشی، "ناسیونالیسم" از علی‌رضا نقی ‌زاده، "بنیادگرایی" نوشته نجفعلی غلامی، "اصولگرایی" از محمدرضا کریمی، "جریان تجددگرایی" نوشته مسعود پورفتح، "وهابیت" از محمود سیفی و "اصلاح ‌طلبی دینی" نوشته محمدباقر باقری.

مجموعه مقالات "جریان ‌شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام" از دوازده مقاله تشکیل می‌شود و در سال آینده به بازار نشر ارائه خواهد شد.

