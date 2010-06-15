اعزام هواپیمای اختصاصی به فیلیپین برای کمک به دانشجویان آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه گفت : به دنبال وقوع حادثه دلخراش سقوط یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در فیلیپین که متاسفانه به فوت 20 نفر و مجروح شدن 23 نفر دیگر از این عزیزان منجر شد و به منظور همدردی با خانواده این عزیزان و کمک و مساعدت به آنان در راستای حمایت از هموطنان مقیم خارج از کشور با پیشنهاد وزارت امور خارجه و هماهنگی شورای عالی ایرانیان و دستور مقام ریاست جمهوری، مقرر شد یک فروند هواپیمای اختصاصی جهت انتقال کشته شدگان و مصدومین این حادثه به فیلیپین اعزام تا سریعا نسبت به انتقال آنان به میهن اسلامی اقدام نماید.