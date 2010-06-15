به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه گفت : به دنبال وقوع حادثه دلخراش سقوط یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در فیلیپین که متاسفانه به فوت 20 نفر و مجروح شدن 23 نفر دیگر از این عزیزان منجر شد و به منظور همدردی با خانواده این عزیزان و کمک و مساعدت به آنان در راستای حمایت از هموطنان مقیم خارج از کشور با پیشنهاد وزارت امور خارجه و هماهنگی شورای عالی ایرانیان و دستور مقام ریاست جمهوری، مقرر شد یک فروند هواپیمای اختصاصی جهت انتقال کشته شدگان و مصدومین این حادثه به فیلیپین اعزام تا سریعا نسبت به انتقال آنان به میهن اسلامی اقدام نماید.
قشقاوی خبر داد:
اعزام هواپیمای اختصاصی به فیلیپین برای کمک به دانشجویان آسیب دیده
معاون کنسولی وزارت امور خارجه از اعزام یک فروند هواپیمای اختصاصی به فیلیپین برای کمک به دانشجویان آسیب دیده در حادثه رانندگی در این کشور خبر داد .
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