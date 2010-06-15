افشین سفاهن در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: میزان تولید زباله های روستایی به ازای هر نفر 439 گرم در روز است که این قضیه هشدار دهنده است.

وی تأکید کرد: استانداری تهران با توجه به نگاه توسعه ای دولت، باید همه موارد را مد نظر داشته و بستر را برای مهاجرت معکوس شهرنشینان به روستاها فراهم کند.

این مسئول افزود: 130 خودروی حمل زباله که هفته گذشته در پاکدشت بین دهیاریهای استان تهران توزیع شد، شامل 11 خودرو به شهرستان ری، یک خودرو به شهرستان قدس و هفت خودرو به شهرستان ملارد بود.

وی ادامه داد: به شهرستان نظرآباد هشت خودرو، شهرستان پاکدشت شش خودرو، شهرستان رباط کریم سه خودرو وبه شهرستان فیروزکوه نیز 12 خودرو تعلق گرفت.

سفاهن خاطرنشان کرد: شهرستان ساوجبلاغ با 27 خودرو تحویل شده، رتبه اول را به دست آورد و سپس شهرستان ورامین با 20 خودرو رتبه دوم را کسب کرد.

وی افزود: شهرستانهای دماوند با پنج خودرو، شهریار با سه خودرو، اسلامشهر با چهار خودرو، شمیرانات با سه خودرو، کرج با 12 خودرو و تهران با 10 خودرو، از نعمت داشتن خودرو حمل زباله بهره مند شدند.

هر ماه یک رویداد مهم در حوزه روستایی

مدیرکل امور روستایی استانداری تهران تأکید کرد: هرماه یک رویداد مهم در حوزه روستایی استان تهران اتفاق خواهد افتاد که مایه امیدواری مردم خواهد شد.

وی افزود: در تیرماه، 13 سالن ورزشی در روستاهای استان تهران به صورت همزمان در شهرستان ری افتتاح خواهد شد.

سفاهن در پایان یادآور شد: افتخار استانداری تهران این است که همپای دولت و مسئولان ارشد کشور، نگاهی عدالت گستر و مهرورزانه، حتی در مناطق روستایی دارد.