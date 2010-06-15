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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

با موافقت نمایندگان؛

ناظر جدید مجلس در شورای عالی رفاه تعیین شد

ناظر جدید مجلس در شورای عالی رفاه تعیین شد

صمد فدایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ناظر مجلس در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی جایگزین محمدعلی کریمی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس ، برای انتخاب یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان نماینده ناظر مجلس در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی رای گیری مخفی صورت گرفت که در نهایت نمایندگان با 117 رای مثبت و 31 رای سفید از مجموع 148 رای ریخته شده در گلدان‌ها با عضویت صمد فدایی در این شورا موافقت کردند.

پیش از این محمدعلی کریمی از سوی کمیسیون اجتماعی به عنوان یکی از سه نماینده ناظر مجلس در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی حضور داشت کخ با انتقال وی از کمیسیون اجتماعی, عضویت وی در شورای مذکور نیز لغو شد و از امروز با رای نمایندگان مجلس  فدایی جایگزین وی گردد.
 
مسعود پزشکیان از کمیسیون بهداشت و درمان و موسی الرضا ثروتی از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دیگر اعضای ناظر مجلس در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هستند.
 
کد مطلب 1101270

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