به گزارش خبرنگار مهر، حسین نقره کاری شیرازی در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز مطالعات ساخت خط لوله انتقال گاز سرخس به بندر جاسک، گفت: هدف از ساخت این خط لوله ترانزیت گاز کشورهای آسیای میانه به منطقه خلیج فارس است.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت ساخت خط لوله نفتی نکا به جاسک، توضیح داد: در حال حاضر مطالعات ساخت این خط لوله نفتی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی این خط لوله انجام می شود.

این مقام مسئول یکی از مهمترین ضرورتهای ساخت این خط لوله را تامین نفت خام مورد نیاز آن از کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان کرد و افزود: این خط لوله از ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت برخوردار است.

معاون امور بین الملل وزیر نفت با اشاره به اینکه با ساخت این خط لوله باید بخشی از نفت خام تولیدی کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان توسط این خط لوله انتقال داده شود، اظهار داشت: از این رو باید توجیه اقتصادی ساخت و نگهداری این خط لوله با توجه به حجم نفت ورودی آن مورد بررسی قرار گیرد.

نقره کار شیرازی با یادآوری اینکه سوآپ نفت خام نیازی به ساخت خط لوله جدید نفتی ندارد، یادآور شد: هدف از ساخت خط نفتی نکا – جاسک ترانزیت نفت خام است.

به گفته وی با ساخت خط لوله نکا – جاسک باید ضمن آماده بودن نفت انتقالی بازار فروشی نیز برای آن تعریف کرد ضمن آنکه ایران در این پروژه فقط از حق ترانزیت برخوردار خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز به سرمایه گذاری 3 تا 4 میلیارد دلاری برای ساخت خط لوله و تاسیسات جانبی آن همچون مخازن ذخیره سازی، اعلام کرد: در مجموع برای ساخت این خط لوله باید معیارهای اقتصادی اجرای طرح هم مد نظر قرار گیرد.

به گزارش مهر، خط لوله نفتی نکا به بندر جاسک به طول تقریبی یکهزار و 680 کیلومتری در اقطار 32 ، 42 و 48 اینچ ساخته خواهد شد که با 7 تلمبه خانه و 2 ایستگاه فشارشکن، از ظرفیتی معادل یک میلیون بشکه انتقال نفت خام برخوردار است.

پیش از این مذاکراتی با شرکتهای گازپروم روسیه و چند شرکت چینی برای تامین مالی و ساخت این خط لوله نفت خام انجام شده بود.