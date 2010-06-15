ربایش امیری با همکاری عربستان ممکن شد / واکنش به ربایش با 4 اقدام دیپلماتیک

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مستندات و مدارک بدست آمده از شهرام امیری و پخش آن از طریق صدا و سیما افزود: اگر این همکاری و همراهی از ناحیه سرویس های اطلاعاتی عربستان نبود به طور قطع سرویس های امنیتی و جاسوسی آمریکایی نمی توانستند این دانشمند ایرانی را بربایند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: بحث ربایش افراد و مبارزه با تروریسم دولتی، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها از گروه های تروریستی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر توسط آمریکایی ها است.

حجت الاسلام سبحانی نیا همچنین در خصوص نقش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در واکنش به ربایش امیری با توجه به مدارک بدست آمده تصریح کرد: تبیین مواضع اصولی کشورمان در عرصه بین المللی، دفاع و مقابله با هر گونه فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی به خصوص دفاع از اتباع ایرانی، شکایت و طرح دعوا از عربستان و امریکا در مجامع بین المللی برای رهایی و آزادی شهرام امیری مهمترین نقش دستگاه دیپلماسی ایران است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه آمریکایی ها به طور دائم سخن از آزادی خواهی به میان می آورند ادامه داد: خیلی از کشورهای استکباری به خصوص آمریکا از اینگونه شعارها سر می دهند اما مرحله شعار با عمل متفاوت است.

وی خاطر نشان کرد: ما شاهد بیان مسئله حقوق بشر از سوی آمریکا هستیم اما سردمداران این کشور نقض حقوق بشر را زیر پا گذاشته اند که یکی از آن موارد بحث گوانتانامو و شکنجه افراد از ناحیه آمریکایی ها هستیم.

سبحانی نیا افزود: خود آمریکایی ها در رابطه با مسئله امنیت، آرامش و صلح جهانی سخن به میان می آورند اما ما شاهد تحرکات و ایجاد ناامنی های آمریکایی ها در کشورهای عراق، افغانستان و خاورمیانه هستیم.