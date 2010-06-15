مشهد می تواند به یکی از کلانشهرهای بزرگ جهان در جذب توریست تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جو جین تانگ ظهر سه شنبه در نشستی خبری با مسئولان شهرداری مشهد آینده شهر مشهد را از منظر سیمای شهری و اجرایی شدن طرح های توسعه شهری مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اجرای پروژه های کلان توسعه شهری نظیر پروژه میدان شهدا نشان دهنده مدیریت مطلوب مدیران شهری است.

رئیس انجمن دوستی ایران و چین با مطلوب ارزیابی کردن مدیریت شهری در مشهد تاکید کرد: در اجرای پروژه های شهری مشکلات و موانع بسیاری در تمام کلانشهرهای دنیا وجود دارد که در این میان مدیرانی که از ادامه کار ناامید نشوند می توانند نقش بسزایی در توسعه شهری داشته باشند.

وی با بی نظیر خواندن معماری بکار گرفته شده در حرم مطهر امام رضا اظهار داشت: قبل از سفر به مشهد، این شهر را شهری کوچک با آب و هوای بیابانی و خشک تصور می کردم اما در بازدید از شهر مشهد و بارگاه مطهر حرم رضوی شاهد بکارگیری معماری بی نظیر و منحصر به فرد بودم.

وی با استقبال از عقد خواهرخواندگی میان مشهد و شهر یین چوان از استان لینگ شیا چین تصریح کرد: شهر یین چوان به لحاظ موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حضور مسلمان در این شهر غرابت زیادی با مشهد دارد که در این راستا و با عقد خواهرخواندگی می توان زمینه را برای آشنایی و حضور مردم این شهر در مشهد رافراهم کرد.

وی برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های فرصتهای سرمایه گذاری شهر مشهد را راهکاری در معرفی این شهر به مردم کشور چین دانست و تصریح کرد: متاسفانه مردم وصاحبان سرمایه چینی اطلاعات کافی از شهر مشهد ندارند که با برگزاری نمایشگاه های معرفی شهر مشهد علاوه بر آشنایی مردم چین با شهر مشهد، زمینه برای حضور سرمایه داران چینی با توجه به فرصت های مطلوب سرمایه گذاری فراهم می شود.