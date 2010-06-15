پاسخ ترکیه به جنایت اسرائیل حساب شده و دردناک خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "نضال قبلان" در گفتگو با روزنامه القدس العربی با اشاره به بازنگری جدی آنکارا در روابط با تل آویو تصریح کرد: ترکیه و اسرائیل در روابط با یکدیگر مصالحی را در نظر می گیرند، اما آنکارا هرگز این مصالح را فدای شان و جایگاه خود نمی کند.

سفیر سوریه در آنکارا گفت : ترکیه کشوری عملگرا است که بر اساس واقعیتها تصمیم گیری می کند، پس نباید از این کشور انتظار پاسخی احساسی داشت با وجود اینکه همگی احساسات بر ضد اسرائیل بر انگیخته شده باشد.

این مقام دیپلمات سوری خاطر نشان کرد: پاسخ ترکیه احساسی نخواهد بود، بلکه با تدابیر حساب شده و دردناک همراه خواهد بود. البته این پاسخ به مصالح راهبردی ترکیه آسیب بزرگی وارد نمی آورد.

نضال قبلان تاکید کرد: هم اکنون در ترکیه اجماع دولتی، مردمی و رسانه ای هماهنگی در قبال این مسئله که اسرائیل باید هزینه جنایتی را که مرتکب شده است بدهد، وجود دارد.

سفیر سوریه در ادامه افزود: ترکیه سه رزمایش مشترکی را که قرار بود با اسرائیل برگزار کند، لغو کرده است. از طرفی میزان همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای رسمی ترکیه در عمل به توافقنامه های مشترک با اسرائیل کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه آنکارا جنایت اسرائیل را در حمله به کاروان آزادی عبور از خط قرمز می داند، تصریح کرد: ترکیه آنچه را که می توانسته با اسرائیل لغو کرده است.

خاطر نشان می شود که بالگردهای رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات روز دوشنبه 10 خردادماه با فرماندهی مستقیم فرمانده نیروی دریایی این رژیم به کاروان آزادی اعزامی به غزه حمله کردند و با به گلوله بستن فعالان صلح که اکثر آنها ترک بودند، در جنایتی هولناک 19 نفر را کشته و 60 نفر را زخمی کردند. البته برخی منابع آمار تلفات این حمله را 9 کشته و 48 زخمی اعلام کرده اند.

ترکیه پس از این اقدام سفیر خود را تل آویو فرا خواند، رزمایش مشترک با رژیم اسرائیل را لغو کرد و خبر از کاهش قراردادهای تجاری و نظامی با این رژیم داد که ارزش آنها حداقل از چند میلیارد دلار فراتر می رود.