مرتضی میرباقری، معاون سیما در حاشیه نشست خبری ویژه برنامه‌های تابستان که صبح امروز 25 خرداد برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ممنوع‌التصویرشدن فاطمه معتمدآریا از تلویزیون گفت: این مسئله در هیئت نظارت بررسی می‌شود.

وی افزود: بعد از ارزیابی، نتیجه ممنوع‌التصویرشدن قطعی ایشان اعلام می‌شود و ما هم بر آن اساس عمل می‌کنیم.

در این نشست خبری که همچنان ادامه دارد مهدی فرجی مدیر شبکه یک، علیرضا برازش مدیر شبکه دو، علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه، محمدتقی رستم وندی مدیر شبکه چهار، مسعود احمدی مدیر شبکه تهران، حسین ساری مدیر شبکه قرآن، رضا پورحسین مدیر شبکه آموزش و رمضانی مدیر اداره کل تامین برنامه خارجی سیما حضور دارند.

مشروح این نشست تا ساعتی دیگر منتشر می‌شود.