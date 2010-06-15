به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف‌نیا پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه زیربنایی آذربایجان شرقی گفت: بر اساس مذاکراتی که در سفر هیئت استانی به چین صورت گرفت، مقرر شد شرکت CSR نانجینگ چین 315 واگن مترو شهرهای تبریز، اصفهان و شیراز را تامین کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در مرحله نخست این شرکت با مشارکت مجتمع صنایع کلاهدوز درباره ساخت و تحویل 105 واگن قطار شهری تبریز در مدت 18 ماه اقدام می‌کند.

اشرف‌نیا یادآور شد: هیئت اقتصادی و مدیریتی آذربایجان شرقی از بیستم تا سی‌ام فروردین ماه 89 از پنج شهر شانگ‌های، پکن، ووهان، نانجینگ و سی‌جوی کشور چین بازدید کرد.

آغاز احداث آزاد راه تبریز ـ بازرگان

اروجعلی علیزاده مدیر کل راه‌ و ترابری آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: قرداد فاز اول طرح به طول 61 کیلومتر از تبریز تا مرند با شرکت تاریر بسته شده است.

وی، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای این آزاد راه چهار خطه به طول 260 کیلومتر را حدود 30 میلیارد ریال به ازای هر کیلومتر برآورد کرد.

علیزاده، اجرای فاز نخست این طرح را در توسعه شمال‌غرب کشور و نیز کاهش بار ترافیکی جاده "تبریز ـ مرند" و همچنین کاهش بار ترافیکی کنارگذر جنوبی تبریز موثر دانست.

وی گفت: راه و ترابری این طرح مهم ارتباطی را به صورت مشارکتی با پیمانکاران در مدت دو سال اجرا می‌کند.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان شرقی تشریح کرد: برای این آزادراه در مجموع یک تونل به طول 1.4 کیلومتر و 17دهنه پل از 40 متر تا 220 متر، 10دستگاه تقاطع غیر همسطح، 16دستگاه تقاطع ساده راه اصلی، 118 دستگاه تقاطع ساده راه فرعی و پنج ایستگاه عوارضی طراحی شده است.

آزاد راه تبریز ـ بازرگان از جمله طرح‌های راهبردی کشور در حوزه راه‌سازی است که با اجرا و بهره‌برداری از آن، مسیر حدود 900 کیلومتری تهران تا مرز ترکیه به صورت آزاد راه در می‌آید.

به عقیده کارشناسان اقتصادی با اجرای این طرح، گام مهمی در راستای توسعه مبادلات تجاری ایران با کشورهای اروپایی برداشته شده و بستر مناسبی برای گسترش ترانزیت کالا از طریق کشورمان به کشورهای منطقه فراهم می‌شود.