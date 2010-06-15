87 طرح عمرانی و تولیدی در شرق گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان این پروژه های پیش از ظهر سه شنبه در شهرستانهای گنبد، مینودشت، رامیان، کلاله، مراوه تپه، آزادشهر، علی آباد کتول افتتاح شد.

کارشناس مسئول جهاد کشاورزی گلستان در این زمینه گفت: این پروژه ها که در بخشهای آب و خاک، ‌تامین آب، دام و طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی، ‌باغبانی، منابع طبیعی و امور عشایری اجرا شد.

وی هزینه اجرای این طرحها را 104.3 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از این طرحها، سه هزار و 80 خانوار از مزایای آن بهره مند شدند و 228 نفر اشتغال را در استان فراهم کرده است.

مجید عطار افزود: پروژه های مورد افتتاح در شهرستان های گنبد کاووس با 24 پروژه، مینودشت شش پروژه، کلاله شش پروژه، مراوه تپه سه پروژه، آزادشهر 23 پروژه ، رامیان 20 پروژه و علی آباد کتول پنج پروژه از محل اعتبارات استانی، ملی و طرح های زودبازده و تولیدی به بهره برداری رسید.



وی خاطرنشان کرد: با افتتاح این طرحها و پروژه ها که به منظور رسیدن به خودکفایی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده می باشد باعث رشد و شکوفایی استان نیز خواهد شد.