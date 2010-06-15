به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ماه رجب خاطرنشان کرد: فضیلت و اهمیت ماه رجب، لیله الرغائب و اعمال آن و اعمال مشترکه ماه رجب از جمله مطالب ارائه شده در ویژه‌نامه ماه رجب که در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران قرار گرفته است، به شمار می‌رود.



محمدتقی جلیلی اضافه کرد: ذیل مطلب فضیلت و اهمیت ماه رجب، قرار گرفتن ولادت امام هادی(ع) در دوم و یا پنجم رجب (بر اساس روایتی)، ولادت حضرت امام جواد(ع) در دهم ماه رجب، ولادت امیر مومنان حضرت علی(ع) در کعبه معظمه در سیزدهم رجب و شهادت حضرت امام کاظم(ع) در 25 ماه رجب و 27 ماه رجب سالروز بعثت نبی مکرم اسلام(ص) به عنوان برخی از مناسبت‌های مهم این ماه برشمرده شده و از ماه رجب و شعبان به عنوان مقدمه‌ای برای کسب آمادگی برای درک ماه رمضان یاد شده است.



مدیر پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به فرارسیدن لیله‌الرغائب در شب جمعه اول ماه رجب اظهار داشت: برای این شب اعمال بسیاری وارد شده و احادیثی در مورد این شب نقل شده است که به همین دلیل مطلبی در ارتباط با لیلة‌الرغائب در ویژه‌نامه ماه رجب ذکر شده است.



وی با بیان اینکه در مورد روزها و شب‌های ماه مبارک رجب اعمال بسیاری سفارش شده است، اضافه کرد: در مطلبی که با عنوان اعمال مشترکه در ویژه‌نامه ماه رجب ارائه شده است، اعمال هر روز و شب این ماه مبارک مورد اشاره قرار گرفته است.



جلیلی مطلب با عنوان اعمال مخصوصه را نیز ویژه اعمال شب اول، شب 13ام، شب نیمه رجب، روز نیمه رجب، شب 27ام شب بعثت، روز 27ام و روز آخر ماه رجب عنوان کرد.



وی یادآور شد: علاقه‌مندان به استفاده از مطالب این ویژه‌نامه می‌توانند به آدرس اینترنتی www.whc.ir مراجعه کنند.

