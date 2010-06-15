زمان مراجعه مشمولین هیئت علمی برای دوره کوتاه مدت سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشمولین قانون نحوه تامین هیئت علمی دانشگاهها که می بایست دوره آموزش کوتاه مدت نظامی خود را در تابستان سال جاری بگذرانند، باید با در دست داشتن اصل برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت و دو قطعه عکس 4×3 راس ساعت 8 صبح روز شنبه 16 مردادماه سال جاری به آدرس تهران اتوبان کرج کیلومتر 25 جنب پارک جهان نما مرکز آموزش شهید مدرس مراجعه کنند.

بر این اساس افرادی که در تاریخ یاد شده مراجعه نکنند، غایب محسوب شده و از سهمیه هیئت علمی طرح سربازی خارج خواهند شد.