قهرمان مرحله اول و دوم مسابقات چتربازي قهرماني ارتش مشخص شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين رقابتها كه در10 مرحله و درمحل پارك جنگلي چيتگرتهران به ميزباني تيپ 65 درحال برگزاري مي باشد . درپايان مرحله اول و در رده تيمي تيم " ب" تيپ 65 با (38-) امتياز اول شد و تيم هاي تيپ 55 هوابرد و تيم " الف" تيپ 65 به ترتيب با (47-) و (50-) امتياز مقام هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند . همچنين در مرحله دوم مسابقات نيز به ترتيب تيم " ب" تيپ 65 با ( 104-) امتياز ، تيم " الف " تيپ 65 با (110-) امتياز و تيم تيپ 55 هوابرد با (113-) امتياز مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.