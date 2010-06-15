فرسایش سالانه 2 میلیارد تن از خاک ایران / فاصله زیاد با سرانه جهانی جنگل

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه فرود شریفی در نشستی با خبرنگاران با تاکید بر اینکه بدون داشتن خاک سالم هیچ عنصر سالمی قادر به ادامه حیات نیست افزود: با توجه به شعار امسال، مقابله با بیابان زایی که بهبود خاک را هدف گرفته بر این نکته تاکید دارد که بهبود زندگی در هر جا تنها در صورتی ممکن است که خاک وضعیت مطلوبی داشته باشد.

وی تاکید کرد: در هر هکتار از خاک بیش از پنج تن توده زنده جانوری زندگی می‌کند و در یک سانتیمتر مکعب، 6 هزار گونه حیاتی وجود دارد و همچنین در یک سانتیمتر مکعب بیش از یک میلیارد انواع مختلف باکتری و میکروارگانیزم زندگی می‌کنند.

شریفی با اشاره به این که کمتر از 12 درصد خاک ایران پوشش جنگلی دارد‌ تاکید کرد: جنگلهای هیرکانی، 5/14 درصد، جنگلهای ایرانی - تورانی 8/30 درصد، جنگلهای ارسبارانی 01/1 درصد و جنگلهای زاگرس 04/45 درصد و دیگر گونه‌های جنگلی مثل خلیج فارس و عمان 1/8 درصد از جنگلهای ایران را تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان جنگلها و مراتع گفت: این میزان از جنگلها به غیر از وظیفه حفاظت از خاک تامین 65 درصد از منابع آب شیرین را بر عهده دارند با این حال سرانه جنگل در ایران 2 درصد در هکتار است که این رقم 6 درصد پایین تر از سرانه جهانی جنگل است.

وی اضافه کرد: 7/43 میلیون هکتار از خاک کشور را اکوسیستم بیابانی تشکیل داده و 20 میلیون هکتار از خاک کشور تحت تاثیر فرسایش بادی است. همچنین 61 درصد از خاک ایران در جغرافیایی با اقلیم خشک قرار دارد که این رقم 1/3 برابر استاندارد جهان است.

شریفی گفت: برای مقابله با فرسایش خاک 300 هزار هکتار مالچ پاشی، دو میلیون هکتار نهال کاری و همچنین 6/9 میلیون هکتار حفاظت انجام شده است.

رئیس سازمان جنگلها و مراتع با اشاره به هدررفت 90 درصد آب در بخش کشاورزی گفت: برای جلوگیری از هدررفت این مقدار از آب کشور نیازمند سیستم آبیاری مدرن و تحت فشار هستیم، همچنین برای مهار آبها 21 میلیون هکتار کار آبخیزداری در کشور انجام شده که تلاشی برای استفاده مطلوب از منابع آبی است.

مدیرکل دفتر مناطق خشک و نیمه خشک مراکز جنگلها و آبخیزداری کشور در ادامه این نشست گفت: در مناطقی که بالای سه هزار متر تبخیر وجود دارد باید آب در سطح نگهداری شود و برای نگهداشتن آب از سازه‌های کوچک مثل آب‌‌خوان‌ها استفاده شود. همچنین توصیه می‌کنیم وزارت نیرو به سمت ساخت سازه‌های کوچک حرکت کند.

مقدسی تاکید کرد: هر جا میزان برداشت آب از تغذیه منابع آب بیشتر باشد آنجا به آب شور نزدیکتر می‌شویم.