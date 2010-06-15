80 درصد اراضی کشاورزی کشور خرد است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمدرضا جهانسوز پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح دفتر صنوف کارهای کشاورزی شهرستان سمنان گفت: بیشتر اراضی کشاورزی به صورت خرده مالکی است و این امر باید به واحدهای بزرگ کشاورزی تبدیل شود.

وی افزود: با این حرکت می توانیم از حالت کشاورزی صرفا معیشتی به کشاورزی اقتصادی و مدرن تبدیل شویم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برنامه ریزی شده است یک حرکت ویژه در نظام تولیدات محصولات کشاورزی داشته باشیم که هم به نفع رفاه حال کشاورزان و هم به نفع افرادی که از این محصولات استفاده می‌کنند.

وی گفت: امسال رکورد تولیدات گیاهی کشور شکسته شد و این ر کورد شکنی ها با کمک به یکدیگر به انجام رسیده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یارانه‌ای که برای کود کشاورزان اختصاص یافته، برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان کم است، گفت: با رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد، می‌خواهیم تا یارانه بیشتری را در این زمینه به کشاورزان اختصاص دهند.

وی با اشاره به اینکه تشکیل جهاد کشاورزی زمینه‌ساز یک حرکت قوی در کشاورزی بوده است، گفت: قانونی که در حال حاضر در صنوف وجود دارد، مترقی‌ترین قانون صنوف در کشور است.

جهانسوز تصریح کرد: صنفی که در حال حاضر به وجود آمده است یک نهاد قانونی است و دارای سیستمی خود نظارتی و قانونی است .

وی خاطرنشان ساخت: با ایجاد صنوف کشاورزی و توسعه فعالیت های آن کشاورزی ایران می تواند در آینده به خوبی خود را در جهان نشان دهد.