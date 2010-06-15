دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشجوی بدون کنکور می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مصوبه پنجاهمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه ها در دانشگاه غیر محل تحصیل، دانشگاه سیستان و بلوچستان آمادگی خود را برای پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی تمامی دانشگاه های کشور اعلام می کند.

داوطلبان برای ورود به کارشناسی ارشد این دانشگاه باید دارای حداقل معدل فارغ التحصیلی پانزده باشند.

تاریخ فارغ التحصیلی این افراد باید از 1 مهرماه 88 تا 31 شهریورماه و همچنین طول سنوات تحصیل در مقطع کارشناسی حداکثر هشت نیم سال باشد.

همچنین معدل کل فراغت از تحصیل متقاضی جزو ده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

بر اساس اعلام دانشگاه سیستان و بلوچستان، این دانشجویان از خدمات ویژه ای نظیر تخصیص خوابگاه ویژه در مجاورت دانشکده محل تحصیل، پرداخت بن خرید کتاب، اختصاص اینترنت نامحدود و پر سرعت، پرداخت وام دانشجویی تا سه برابر مقدار معمول، ارائه خدمات ویژه از طرف تربیت بدنی، کتابخانه مرکزی، امور فرهنگی، دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه، شورای آموزشی، شورای پژوهشی و شورای استعداد های درخشان دانشگاه برخوردار می شوند.

متقاضیان باید در خواست کتبی خود را به همراه مستندات موجود حداکثر تا 20 شهریور ماه به دفتر استعداد های درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان ارسال کنند.