دولتمردان آمریکایی حامی اسرائیلی های جنایتکار باید محاکمه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز در مطلبی خواستار محاکمه سران آمریکایی به علت ارتکاب جنایتهایی در سراسر جهان شد.

در این مقاله با اشاره به حمله اسرائیلی ها به کاروان آزادی آمده است: دولتمردان آمریکایی با حمایت از اسرائیل زمینه را برای ارتکاب جنایتهای هولناکی از جمله کشتار قانا ، اردوگاه جنین و حمله به غزه و همه جنایتهای غیر قابل شمارش دیگر فراهم آورده اند.



دولت آمریکا نه تنها در شورای امنیت با وتوی هر پیش نویس قطعنامه در محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به حمایت از رژیم پرداخت بلکه همه کشورهای جهان را تحت فشار قرار داد تا جنایت های اسرائیلی ها را محکوم نکنند.



دولت آمریکا همچنین اسرائیل را به انواع سلاح کشنده مجهز کرد تا به جنگ علیه شهروندان بیگناه فلسطینی ادامه دهد به این ترتیب صهیونیستها از بمبهای فسفری و خوشه ای علیه مدارس و بیمارستانهای فلسطینیان استفاده کردند.



اما این بار نیز سران کاخ سفید مانع آن شدند تا شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عاملان حمله به کاروان آزادی بیانیه ای صادر کند تا شاید از طریق آن ( بیانیه) در دادگاه بین المللی محاکمه شوند امروز جهانیان به خوبی درک می کنند که اسرائیل ما فوق همه قوانین بین المللی قرار دارد اما سئوال اینجاست چگونه ممکن است که این رژیم در سایه حمایت آمریکا محاکمه و مجازات شود؟



آیا منطقی نیست که بگوییم جامعه بین الملل باید امروز دولت ایالات متحد آمریکا را محاکمه و مجازات کند نه فقط به علت نقش مستقیم و غیر مستقیم آن در همه جنایتهایی که اسرائیلی ها با استفاده از سلاح های آمریکایی مرتکب شده و حتی با تشویق آمریکایی ها این جنایتها ادامه دارد بلکه به خاطر همه جنایتهایی که خود آمریکایی ها علیه حقوق بشر مرتکب شدند؟



تشرین درادامه تاکید می کند: فهرست اتهامات علیه آمریکایی ها بسیار طولانی است و ما باید برای محاکمه این مجرمان در دادگاه بین المللی دست به اقدامی عملی بزنیم، زیرا هویت مجرم مشخص است و جنایتهای مرتکب شده هم براساس اسناد موجود ثابت شده است .



این روزنامه سوری با اشاره به سلطه غربی ها بر محاکم بین المللی و رویکرد دوگانه و ناعادلانه آنها با ناامیدی این سئوال را مطرح می کند : آیا سرانجام دادگاهی عادلانه برای مجازات آنان(آمریکایی ها و صهیونیستها) تشکیل می شود؟

