بصیرت‌ دهی به جوانان مقدمه اجرای طرح عفاف وحجاب است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگارمهر در بیرجند تصریح کرد: دستگاههای فرهنگی باید در این راستا بیش از پیش تلاش کنند چرا که اگر این موضوع به درستی انجام می شد امروز بسیاری از مشکلات مربوط به بحث عفاف و حجاب در سطح کشور مطرح نمی بود.
وی با اشاره به اینکه آیین نامه طرح عفاف و حجاب در چند سال قبل از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد، ادامه داد: در حال حاضر این آیین نامه برای اجرا به وزارت کشور واگذار شده است.
نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی افزود: در آیین نامه جدید دستورالعملها و وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی به طور دقیق مشخص شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه ابعاد آیین نامه اجرایی عفاف و حجاب کامل و آماده اجراست، گفت: بسیاری از مراجع از دولت درخواست کردهاند که این طرح ابتدا از دستگاههای دولتی شروع شود.
حجت الاسلام ابراهیمی خاطرنشان کرد: در گذشته هیچ برنامه ریزی برای این موضوع انجام نشده چرا که اگر برنامه کامل و جامعی وجود داشت و قانون اجرا می شد امروز این مشکلات در بحث عفاف و حجاب مطرح نبود.
وی با تاکید بر اینکه با انجام کار فرهنگی باید زمینه اجرای طرح عفاف و حجاب برای نیروی انتظامی باید فراهم شود، خاطرنشان کرد: طرح برخورد با مزاحمین نوامیس مردم از سوی نیروی انتظامی گامی مهم در اجرای طرح عفاف و حجاب است.
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