محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بنا بر درخواستهای دریافت شده از کمیسیونهای تخصیی برای تمدید مهلت بررسی برنامه پنجم توسعه جلسهای را شب گذشته برگزار کرده و در آن بنا بر همین درخواستها مقرر شد که یک هفته به مهلت کمیسیونهای تخصصی افزوده شود.
فرهنگی به مهر خبر داد:
مهلت بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیونهای تخصصی یک هفته تمدید شد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تمدید فرصت بررسی و دریافت پیشنهادات درباره لایحه برنامه پنجم توسعه در کمیسیونهای تخصصی به مدت یک هفته خبر داد.
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