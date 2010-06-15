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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

فرهنگی به مهر خبر داد:

مهلت بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون‌های تخصصی یک هفته تمدید شد

مهلت بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون‌های تخصصی یک هفته تمدید شد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تمدید فرصت بررسی و دریافت پیشنهادات درباره لایحه برنامه پنجم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی به مدت یک هفته خبر داد.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بنا بر درخواست‌های دریافت شده از کمیسیونهای تخصیی برای تمدید مهلت بررسی برنامه پنجم توسعه جلسه‌ای را شب گذشته برگزار کرده و در آن بنا بر همین درخواستها مقرر شد که یک هفته به مهلت کمیسیون‌های تخصصی افزوده شود.

کد مطلب 1101338

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