محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بنا بر درخواست‌های دریافت شده از کمیسیونهای تخصیی برای تمدید مهلت بررسی برنامه پنجم توسعه جلسه‌ای را شب گذشته برگزار کرده و در آن بنا بر همین درخواستها مقرر شد که یک هفته به مهلت کمیسیون‌های تخصصی افزوده شود.