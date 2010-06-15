خراسان رضوی نیازمند 75 تا 85 هزار مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمود صلاحی ظهر سهشنبه در مراسم کلنگزنی پروژه هزار و 500 واحدی مسکن مهر در اراضی نهالستان نیشابور افزود: دولت احمدینژاد، دولت امید است که این گروه بزرگ از مردم را که حداقل یکمیلیون خانوار است، به داشتن مسکن امیدوار کرد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این دولت طی پنج سال گذشته طرحهای عامالمنفعه، کم نداشته است و باید همه ادارات و نهادها کمک کنند تا مسکن مهر سرعت بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: خراسان رضوی هنوز رتبه بالای دهم در کشور را در مسکن مهر دارد و هدفگزاری ما این است که باید پایان 89 ، جزء سه استان برتر کشور باشیم.
وی با بیان اینکه باید بین 75 تا 85 هزار مسکن در استان بسازیم، گفت: ساخت یک میلیون مسکن، انقلاب بزرگی در عرصه ساخت مسکن است که باعث کاهش قیمت مسکن در کشور طی ده سال آینده خواهد شد.
فرماندار نیشابور نیز در این مراسم گفت: احمدینژاد با مدل مدیریت مردمی و رویکردهای عدالتگسترانه، مهرورزی و توسعه متوازن، امروز توانسته است در تمام نقاط کشور بهویژه مناطق محروم و روستاها، یک مدل مدیریت اسلامی را معرفی و اجرا کند.
جلال هاشمی گفت: در سه سال گذشته 134 میلیارد تومان به کارگاههای زودبازده اختصاص یافت که ششهزار شغل با کمترین انحراف شامل صنایع بزرگ و کوچک در نیشابور ایجاد شد.
وی خاطر نشان کرد: واحد 1و2 احیای فولاد نیشابور با 197میلیون تومان اعتبار بهمنماه گذشته در نیشابور با حضور رئیسجمهور افتتاح شد.
وی با اشاره به اینکه شهرکصنعتی شماره یک نیشابور با ششهزار ایجاد اشتغال پر شده است، افزود: شهرک صنعتی شماره2 نیز با سرمایهگذاری 9 میلیاردتومان در حال ساخت است که اولین کارخانه نیز با مشارکت چینیها ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت مسکن مهر نیشابور گفت: 23 هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند که 12 هزار و 600 نفر پالایش شدند.
هاشمی با بیان اینکه 95 هکتار زمین در بهترین نقاط نیشابور در سه سایت به مسکن مهر اختصاص یافت، افزود: هزار و 606 واحد در مرحله سفتکاری و هزار و 500 واحد نیز در زمین معروف به نهالستان، کلنگ خورد.
وی خاطرنشان کرد: در شش شهر اقماری، هزار و 799 واحد مسکونی در مرحله آماده سازی و اجرای پی قرار دارد.
هاشمی با بیان اینکه امکان ایجاد چاههای جذبی وجود ندارد، تاکید کرد: حتماً باید شبکه فاضلاب ایجاد شود که 200 میلیون تومان آن برای شبکه و خط انتقال آن هفت میلیارد تومان هزینه دارد.
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