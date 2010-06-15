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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

فرهودی خبر داد:

اجرای کتابت قرآن در کانونهای فرهنگی تربیتی مدارس مازندران

اجرای کتابت قرآن در کانونهای فرهنگی تربیتی مدارس مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران گفت: برای نخستین بار در کشور طرح کتابت قرآن در کانون های فرهنگی تربیتی مدارس استان اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی ظهر سه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل در ساری افزود: برای اولین بار نخستین دوره مسابقات کتابت قرآن با هدف ایجاد فضای معنوی و سوق‌دادن دانش‌آموزان به معارف عرفانی در کانونهای فرهنگی تربیتی شهرهای بابل، تنکابن، قائمشهر، آمل و ناحیه یک ساری برگزار می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: این مسابقه در رشته‌های خوشنویسی، نسخ، نستعلیق، ثلث و تحریری برای دوره‌های راهنمایی و متوسطه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در راستای برگزاری این مسابقات جلسات توجیهی برای دانش‌آموزان در زمینه خوشنویسی و در بخش مسابقه کتابت، مسابقه نگارش بسم الله الرحمن الرحیم و اسمای الهی نیز برگزار می شود.
 
وی بیان داشت: برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان طرح تابستانی سلام تابستان نیز در کانونهای فرهنگی تربیتی شهرهای بابل، تنکابن، قائمشهر، آمل و ناحیه یک ساری به صورت آزمایشی برگزار خواهد شد.
 
وی افزود: برای تمام دوره‌های تحصیلی، کلاسهای فرهنگی شامل قرآن، مدیحه‌سرایی وهم‌اندیشی و برای پیش دبستانی برنامه‌هایی مانند قرآن، بازی پرورشی، نقاشی و برنامه‌های هنری شامل خوشنویسی، نقاشی، طراحی و گرافیک، شعر، داستان‌نویسی، بازیگری و سرود و در زمینه ورزشی فوتبال، تکواندو، تنیس روی میز و شطرنج و مباحث علمی کلاس‌های ریاضی، زبان، عربی، الکترونیک و رایانه اجرا می شود.
 
فرهودی گفت: در پایان طرح تابستانه  برای تقویت روحیه تعاون، حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری، انسجام، ایجاد نظم، وحدت و ارتباط جمعی، نعدادی از دانش‌آموزان در اردوهای فرهنگی تربیتی و تفریحی شرکت می‌کنند.
 
وی درباره برنامه این اردوها تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی و سازماندهی در چارت اردو برنامه‌هایی چون افتتاحیه، کلاس‌هایی نظیر چادر‌زنی، جهت یابی ورزشی، کوهپیمایی، آشپزی، آشنایی با کمک‌های اولیه و نکات ایمنی در برابر زلزله برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1101356

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