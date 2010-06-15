اجرای کتابت قرآن در کانونهای فرهنگی تربیتی مدارس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی ظهر سه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل در ساری افزود: برای اولین بار نخستین دوره مسابقات کتابت قرآن با هدف ایجاد فضای معنوی و سوقدادن دانشآموزان به معارف عرفانی در کانونهای فرهنگی تربیتی شهرهای بابل، تنکابن، قائمشهر، آمل و ناحیه یک ساری برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: این مسابقه در رشتههای خوشنویسی، نسخ، نستعلیق، ثلث و تحریری برای دورههای راهنمایی و متوسطه برگزار میشود.
وی تصریح کرد: در راستای برگزاری این مسابقات جلسات توجیهی برای دانشآموزان در زمینه خوشنویسی و در بخش مسابقه کتابت، مسابقه نگارش بسم الله الرحمن الرحیم و اسمای الهی نیز برگزار می شود.
وی بیان داشت: برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان طرح تابستانی سلام تابستان نیز در کانونهای فرهنگی تربیتی شهرهای بابل، تنکابن، قائمشهر، آمل و ناحیه یک ساری به صورت آزمایشی برگزار خواهد شد.
وی افزود: برای تمام دورههای تحصیلی، کلاسهای فرهنگی شامل قرآن، مدیحهسرایی وهماندیشی و برای پیش دبستانی برنامههایی مانند قرآن، بازی پرورشی، نقاشی و برنامههای هنری شامل خوشنویسی، نقاشی، طراحی و گرافیک، شعر، داستاننویسی، بازیگری و سرود و در زمینه ورزشی فوتبال، تکواندو، تنیس روی میز و شطرنج و مباحث علمی کلاسهای ریاضی، زبان، عربی، الکترونیک و رایانه اجرا می شود.
فرهودی گفت: در پایان طرح تابستانه برای تقویت روحیه تعاون، حس مشارکت و مسئولیتپذیری، انسجام، ایجاد نظم، وحدت و ارتباط جمعی، نعدادی از دانشآموزان در اردوهای فرهنگی تربیتی و تفریحی شرکت میکنند.
وی درباره برنامه این اردوها تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی و سازماندهی در چارت اردو برنامههایی چون افتتاحیه، کلاسهایی نظیر چادرزنی، جهت یابی ورزشی، کوهپیمایی، آشپزی، آشنایی با کمکهای اولیه و نکات ایمنی در برابر زلزله برگزار میشود.
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