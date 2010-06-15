تعیین 227 شاخص برای 28 دستگاه فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری ظهر سه شنبه در سومین جلسه کارگروه هماهنگی و برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی استان افزود: موضوع شاخص های فرهنگی یک موضوع پایه ای و مهم در شورای فرهنگ عمومی استان محسوب می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: توسط دفتر امور اجتماعی استان از تمامی دستگاه های اجرایی خواسته شده تا شاخص های فرهنگی و اجتماعی خود را به استانداری ارائه دهند تا بر اساس جمع بندی اطلاعات رسیده شاخصه های هر دستگاه به شورای فرهنگ عمومی گزارش شود.

شمقدری گفت: با مطالعات صورت گرفته و کارشناسی های انجام شده 227 شاخص فرهنگی و اجتماعی تبیین شده که برای اعلام نظر در اختیار اعضای کارگروه هماهنگی و برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی استان قرار می گیرد که تا آخر خرداد ماه نسبت به اعلام نظرات تکمیلی خود در خصوص این شاخص ها اقدام نمایند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی خواستار فعال شدن تمامی ساختارهای علمی تخصصی نهادهای متولی فرهنگ در استان شد و تصریح کرد: در صورتی که متولیان ساماندهی امور فرهنگی در استان به نحو احسن به وظایف خود عمل کنند و از تمامی ظرفیت های موجود در راستای ارتقای شاخص های فرهنگی استان استفاده کنند، شاهد ارتقای فرهنگ عمومی در استان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی، آسیب شناسی و برنامه ریزی کانون های تهدید از جمله مواردی است که باید در کارگروه هماهنگی و برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی مطرح و نسبت به رفع آن برنامه ریزی شود.

اعضای کارگروه آخرین وضعیت فرهنگی استان را مورد بازبینی قرار دادند و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.