تشکیل شرکتهای تعاونی فرش در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مازندران در ساری افزود: تامین و توزیع مواد اولیه بین تولید کنندگان، بازاریابی و فروش تولیدات و تامین نیازهای فعالان عرصه فرش از وظایف مهم این تعاونی ها است.



وی اظهار داشت: با توجه به نقشی که دولت به وزارت بازرگانی در جهت پایداری و تقویت صنعت فرش دستبافت محول نموده برنامه های ویژه ای در سالجاری اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد انگیزه های لازم و با همکاری دوائر مرتبط در صددیم که تولید فرش های دستبافت روند صادرات گرا به خود بگیرد.



وفایی نژاد به اجرای طرح نظارتی عرضه محصولات کشاورزی اشاره و اضافه کرد: وطی نظارت و بازرسی بعمل آمده از واحدهای عرضه محصولات کشاورزی ، تعداد 5 واحد عرضه سموم باتهام عدم درج قیمت ،تعداد شش واحد به اتهام گرانفروشی انواع کود و سم و تعداد دو واحد به اتهام عرضه خارج از شبکه کود شیمیایی متخلف شناسایی شدند.



رئیس سازمان بازرگانی مازندران بیان داشت: این واحدها در مجموع 9 میلیون و 910 هزار ریال جریمه شدند و پرونده این واحدها جهت صدور رای به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

