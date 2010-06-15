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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

وفایی نژاد خبر داد:

تشکیل شرکتهای تعاونی فرش در مازندران

تشکیل شرکتهای تعاونی فرش در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: شرکتهای تعاونی فرش در شهرستان های استان تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مازندران در ساری افزود:  تامین و توزیع مواد اولیه بین تولید کنندگان، بازاریابی و فروش تولیدات و تامین نیازهای فعالان عرصه فرش از وظایف مهم این تعاونی ها است.
 
وی اظهار داشت: با توجه به نقشی که دولت به وزارت بازرگانی در جهت پایداری و تقویت صنعت فرش دستبافت محول نموده برنامه های ویژه ای در سالجاری اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد:  با ایجاد انگیزه های لازم و با همکاری دوائر مرتبط در صددیم که تولید فرش های دستبافت روند صادرات گرا به خود بگیرد.
 
وفایی نژاد به اجرای طرح نظارتی عرضه محصولات کشاورزی اشاره و اضافه کرد: وطی نظارت و بازرسی بعمل آمده از واحدهای عرضه محصولات کشاورزی ، تعداد 5 واحد عرضه سموم باتهام عدم درج قیمت ،تعداد شش واحد به اتهام گرانفروشی انواع کود و سم و تعداد دو واحد به اتهام عرضه خارج از شبکه کود شیمیایی متخلف شناسایی شدند.
 
رئیس سازمان بازرگانی مازندران بیان داشت: این واحدها در مجموع 9 میلیون و 910 هزار ریال جریمه شدند و پرونده این واحدها جهت صدور رای به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.
 

کد مطلب 1101367

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