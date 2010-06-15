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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

مراسم روز جهانی مقابله با بیابانزایی در استان مرکزی برگزار می شود

مراسم روز جهانی مقابله با بیابانزایی در استان مرکزی برگزار می شود

معاون دفتر امور بین الملل سازمان جنگلها و آبخیز داری از برگزاری مراسم روز جهانی مقابله با بیابانزایی در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم فلاح کهن گفت: مراسم بزرگداشت روز جهانی مقابله با بیابان زایی امسال با شعار " بهبود خاک در هر جا، بهبود زندگی در همه جا" با شرکت مقامات و مسئولان ذیربط و سفرا و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم روز 27 خرداد در اراک برگزار می شود.
 
فلاح کهن افزود:‌ امسال مراسم روز جهانی مقابله با بیابان زایی با حضور مقامات و نمایندگان کشورهای خارجی برگزار می شود و به لحاظ رایزنی و هماهنگیهای با کشورهای منطقه در ارتباط با کنترل پدیده گرد و غبار از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کد مطلب 1101369

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