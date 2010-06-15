مراسم روز جهانی مقابله با بیابانزایی در استان مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم فلاح کهن گفت: مراسم بزرگداشت روز جهانی مقابله با بیابان زایی امسال با شعار " بهبود خاک در هر جا، بهبود زندگی در همه جا" با شرکت مقامات و مسئولان ذیربط و سفرا و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم روز 27 خرداد در اراک برگزار می شود.



فلاح کهن افزود:‌ امسال مراسم روز جهانی مقابله با بیابان زایی با حضور مقامات و نمایندگان کشورهای خارجی برگزار می شود و به لحاظ رایزنی و هماهنگیهای با کشورهای منطقه در ارتباط با کنترل پدیده گرد و غبار از اهمیت بیشتری برخوردار است.