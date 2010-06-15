77 میلیارد ریال سرمایه در گردش به تعاونی های مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، مصطفی رضائیان ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری تعاون مازندران افزود: 32میلیارد و 429 میلیون ریال منجر به عقد قرارداد شد و تاکنون تعداد 323 تعاونی از تسهیلات سرمایه در گردش بهره مند شدند.



وی اظهار داشت: این طرحها به عاملیت بانک سپه، صادرات و ملی هستند و مابقی تعاونیها در شرف قرارداد هستند.



مدیرکل تعاون مازندران نیز گفت: در استان تعاونی فراگیر ملی مددکار تاسیس می شود و این تعاونی دارای 120 مددکار عضو بوده و افراد سه دهک پائین درآمدی هستند.



اساعیل نیلچیان افزود: اکنون این تعاونی در شرف انتخاب هیئت موسس و تهیه طرح هستند و فعالیت اصلی این تعاونی ایجاد مشاغل خانگی است.



وی اظهار داشت: از شرایط اساسی و اصلی این طرح اینست که 70 درصد از اعضای آن سه دهک پائین درآمدی باشند.