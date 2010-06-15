دولت انتقالی قرقیزستان بر برگزاری همه پرسی قانون اساسی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره با مخابره این خبر به عنوان خبری فوری اعلام کرد که دولت انتقالی قرقیزستان امیدوار است با این کار بتواند شدت بحران ایجاد شده در کشور را کاهش بدهد.

بر اساس قانون اساسی جدید، قرقیزستان به جمهوری تبدیل می شود که پارلمان نقش اساسی را در آن خواهد داشت و قدرت رئیس جمهور نیز کاسته می شود.

قانون اساسی جدید قرقیزستان به گونه ای تدوین می شود که از متمرکز شدن قدرت در دستان یک نفر جلوگیری کند. رئیس جمهور مصونیت قضایی خود را از دست می دهد و دیگر خانواده وی از بودجه دولتی بهره مند نمی شوند و رئیس دولت نیز فقط بر اساس حقوق خود زندگی می کند.