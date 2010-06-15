نخستین پایگاه قهرمانی رشته ورزشی سه گانه در زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه از سدهای تهم، گلابر، سلمانلو و سایر امکانات این رشته ورزشی در استان بازدید به عمل آورد.

سردار محمدعلی صبور گفت: با توجه به اینکه استان زنجان شرایط لازم برای تشکیل اردوهای تیم ملی سه‌گانه را از جمله بالا بودن ارتفاع آن از سطح دریا را داراست، علاقمندیم که اولین پایگاه قهرمانی ورزش سه‌گانه در این استان تأسیس و راه‌اندازی شود.

وی افزود: تحقق صد درصدی این امر به حمایت مسئولین استان بستگی دارد چرا که استان زنجان پتانسیل‌های لازم را برای برگزاری اردوهای تیم ملی سه‌گانه دارد.

همچنین استاندار زنجان نیز از این اقدام و پیشنهاد فدراسیون استقبال کرد و گفت: استان زنجان آمادگی کامل برای عملی شدن این پیشنهاد را دارد.

استخر 50 متری که در حال ساخت است که بعد از احداث در اختیار هیئت سه‌گانه قرار گرفته و هیئت نیز موظف است با برنامه‌ریزی مناسب جهت بهره‌گیری از ورزش‌های آبی از این امکانات استفاده کند.

همچنین پایگاه قهرمانی و مرکز استعدادیابی ورزش سه‌گانه در مکانی مناسب با هزینه استانداری و اداره کل تربیت بدنی استان احداث می شود.

