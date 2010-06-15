حضور پررنگ بازیگران در جشنواره فیلم کوتاه پالم اسپرینگز

به گزارش مهر از اسکرین دیلی گلن کلوز ، کریستن دانست و جیمز فرانکو در میان کارگردانان فیلم های کوتاه بخش های رقابتی جشنواره حضور دارند.



314 فیلم حاضر در جشنواره از میان بیش از 3000 فیلم ارائه شده به دفتر جشنواره از سراسر جهان برگزیده شده اند.

گلن کلوز بازیگر آمریکایی با فیلم مستند " پکس" در جشنواره حاضر است .اواین فیلم را همراه با سارا هاروی ساخته و گفتار متن آن را نیز قرائت کرده است. دانست هم فیلم کوتاه " حرامزاده" را به جشنواره آورده که اخیرا در بخش های جنبی جشنواره کن نیز به نمایش در آمد. جیمز فرانکو سه فیلم کوتاه " داستان فروشنده" ، " ضیافت استفن" و " هربرت وایت" را به جشنواره آورده که اولی در کن نیز روی پرده رفت.



از دیگر فیلم های کوتاه جشنواره امسال پالم اسپرینگز می توان به مستند " آنی لیبوویتز: پس داری میری " درباره انی لیبوویتز ، جولین سندز که درفیلم کوتاه " زندگی خوب" بازی کرده و نقش آفرینی های وینسنت دونوفریو و کوین کاریگن در فیلم کوتاه دانمارکی " مستاجر های تازه" و برندان گلیزن در فیلم ایرلندی نورین اشاره کرد.



برندگان چهار بخش رقابتی جشنواره پالم اسپرینگز به طور خودکار در میان نامزد های جایزه اسکار بهترین فیلم های کوتاه ومستند قرار می گیرند.



کتلین مک اینیس مدیر جشنواره می گوید : جشنواره فیلم کوتاه پالم اسپرینگز فرصتی برای فیلمسازان فیلم کوتاه است تا گرد هم آمده و با ایده‌های یکدیگر آشنا شوند.



شانزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه پالم اسپرینگز از 22 تا 28 ژوئیه ( 31 تیر تا 6 مرداد) برگزار می‌شود.

