60 درصد دانش آموزان کشور در مقطع متوسطه تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم سحرخیز ظهر سه شنبه در همایش معاونین آموزش و پرورش متوسطه سراسر کشور در مشهد افزود: از 13 میلیون دانش آموز کشور یک میلیون و 118 هزار دانش آموز در خراسان رضوی مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس استنادات بین المللی تولید علم و دانش در کشورها روبه افزایش است که ما هم به جهت دست یافتن به علم در قالب یک اسناد تحول یافته در آموزش و پرورش به این سمت حرکت می کنیم.

سحرخیز با اشاره به اینکه تولید علم در کشورمان 11 برابر متوسط جهانی است، تصریح کرد: بعضی از افراد نسبت به تولید علم در کشور احساس تاسف می کنند اما این موضوع درحالیست که تولید علم در کشور ترکیه 4 برابر متوسط جهانی است و ایران اسلامی در این زمینه گامهای موثری را برداشته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مباحثی همچون فرار مغزها که باید اسم آن را چرخش نخبگان از کشور به میان آمده است، عنوان کرد: باید گفت جوانان ایرانی دلشان برای اسلام و ایران می تپد به گونه ای که خدمت به میهن اسلامی را در دستور فعالیت های خود قرار داده اند.

سحرخیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر 250 هزار نفر نیروی متخصص در جهان فعالیت می کنند که 100 هزار نفر از متخصصان پزشکی و غیرپزشکی در سایر کشورهای اروپایی فعالیت دارند.

سحرخیز افزود: سرمایه های انسانی آنقدر ارزشمند هستند که بایستی شرایط اجتماعی را به گونه ای فراهم کرد تا نیروهای انسانی مثمرثمر واقع شوند تا سرمایه اجتماعی روبه رشد کشور دچار تحول جدی شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: در این سالها ایران اسلامی گامهای بلندی درعرصه تکنولوژی و تولید نیروی انسانی بیش از پیش افزایش یابد.