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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

75 هزار هکتار جنگلکاری در گلستان انجام شد

75 هزار هکتار جنگلکاری در گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بیش از 75 هزار هکتار از عرصه های استان در 45 سال گذشته جنگلکاری شد.

صفرقلی خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به اهمیت منابع طبیعی به‌خصوص جنگل‌ها در موقعیت اقلیمی کشور ایران که سطح وسیعی از آن را مناطق خشک و یا نیمه خشک اشغال نموده اهمیت جنگلکاری و توسعه جنگل در کشور دارای اهیت ویژه ای است.

وی اظهار داشت: در همین خصوص چند سالی است که برنامه های گسترده ای در جهت اصلاح و توسعه جنگلها به ‌منظور تعدیل آب و هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و بالاخره موضوع گردشگری و مبارزه با آلودگی هواو.... در حال اجراست.
 
وی خاطرنشان کرد: در این راستا اداره کل منابع طبیعی استان بااستفاده از توان و امکانات خود هرساله سطوح وسیعی رابه منظور احیاء و توسعه جنگلها در برنامه های اجرایی خود قرار داد.
 
به گفته خواجه از آنجائیکه حجم عملیات واعتبارات زیادی درخصوص انجام این امرلازم است بکارگرفته شود.
 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بیان داشت: ضرورت دارد که مشارکت آحاد مردم را با خود در جهت این امر حیاتی داشته باشیم.
 
وی یادآور شد: باتوجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر محیط زیست انسانها حرکتی مردمی در راستای توسعه و احیاء جنگلها شکل گرفته تا بتواند نقش مهمی در این امر حیاتی داشته باشد.
 
وی عنوان کرد: نتیجه آن شکل گیری حرکتی مردمی و خودجوش تحت عنوان انجمن خیران جنگلکاری در استان است.
 
خواجه افزود: این انجمن دراسفند سال 88 به ثبت رسیده و توانسته در همان سال در سطحی حدود پنج هکتار در عرصه های منابع طبیعی شهرستان گرگان از محل اعتبارات انجمن عملیات جنگلکاری نماید.
 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اظهار داشت: گونه های کاشته شده در این عرصه جنگلکاری شامل بلوط بلند مازو، آزاد، داغداغان، سرو نقره ای و سرو زربین به تعداد سه هزار اصله بوده و هزینه انجام گرفته از محل اعتبارات انجمن حدود 30 میلیون ریال است که حدود 300 نفر روز ایجاد اشتغال شده است.
کد مطلب 1101403

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