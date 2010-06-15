سیستم جامع مونیتورینگ شبکه تامین اجتماعی پیاده سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طراحی و تکمیل این سیستم به همت کارشناسان بخش شبکه و ارتباطات شرکت تامین از حدود یک سال و نیم قبل آغاز شد که پس از طی دو مرحله پایلوت (در شعب تهران و سپس استان چهارمحال و بختیاری) در بیش از یکصد شعبه تامین اجتماعی برای جمع آوری اطلاعات عملکردی سیستم راه اندازی شد.

وحید زرگری مدیر پشتیبانی فنی، سخت افزار و ارتباطات شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در معرفی اجمالی این سیستم و با توجه به اینکه رویکرد جدید شرکت تامین گرایش به سمت طراحی سیستم های متمرکز است گفت: پایداری این سیستم ها منوط به وضعیت مناسب زیرساخت شبکه و ارتباطات است لذا بحث مانیتورینگ شبکه امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه محصول جدید شرکت تامین از طریق نصب نرم افزارهایی بر روی سرورهایی که در واحدهای بهره بردار نصب است برای اهداف پایش و نظارتی شبکه و ارتباطات، دیتا بیس، سرورها و نهایتا ارتقا و پایداری سرویس ها طراحی شده است ادامه داد: در واقع با بهره مندی از این سیستم، در یک شبکه کامپیوتری اجزایی را که بدرستی عمل نمی کنند یا مشکل سخت افزاری دارند شناسایی و از طرق مختلف (پست الکترونیکی، پیام کوتاه‌، ‌Pager، ایجاد آلارم صوتی، ثبت در فایل یا پایگاه داده، تماس تلفنی) راهبر شبکه را از بروز مساله مطلع می کند.

زرگری اضافه کرد: در مونیتورینگ هدف آن است که سیستم هایی که در شبکه کامپیوتری فعالیتهای حیاتی و مهم را انجام می دهند توسط یک یا چند کامپیوتر مورد پایش قرار گیرند.

مدیر پشتیبانی سخت افزار و ارتباطات شرکت تامین با بیان اینکه این سیستم در دو فاز پایلوت و یک فاز عملیاتی توسط شرکت تامین در یکصد واحد تامین اجتماعی اجرا شده است، گفت: سیستم مذکور به عنوان یک ابزار امکان نظارت ستاد را بر سرویسهای ارائه شده در واحدهای بهره بردار میسر ساخته و همچنین امکان نظارت بر عملکرد راهبران سرویس ها در ادارات کل و واحدهای بهره بردار را فراهم می آورد و نیز نظارت ادارات کل را بر عملکرد شعب را ایجاد می کند.