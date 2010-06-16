نوابی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه اولیه فیلم سینمایی "عروس تهران" را وحید اسلامی نوشته است. این فیلمنامه تا به حال دوبار بازنویسی شده که نتیجه مطلوبی دربر نداشته است. بازنویسی مجدد و نهایی به تازگی آغاز شده است که بعد از پایان آن فیلمبرداری را شروع می‌کنیم.

وی ادامه داد: متن جدید و بازنویسی شده تفاوتهای بسیاری با فیلمنامه اصلی کرده است که امیدوارم این تغییرات در روند تولید موثر باشد و بتوانیم اثری جذاب را به مخاطب ارائه دهیم. تا کنون فقط حضور مهناز افشار در"عروس تهران" قطعی شده است، بقیه عوامل نیز به زودی مشخص می‌شوند.

"عروس تهران" به تهیه‌کنندگی خسرو امیر‌صادقی درباره تقابل عروس و مادرشوهری است که در انتهای داستان به یک نقطه مشترک می‌رسند. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می‌شود.

نوابی کارگردانی فیلمهای سینمایی "کلاهی برای باران"، "قلقلک" ومجموعه تلویزیونی "مسافر زمان" و... را برعهده داشته ‌است.