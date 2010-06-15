نماینده ایران عضو گروه ارزیابی کمیسیون بین دولتی اقیانوسی یونسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید چگینی افزود: در کمیسیون بین دولتی اقیانوسی سازمان یونسکو 25 کشور از 190 کشور دنیا می توانند عضویت داشته باشند که دکتر پیمان اقتصادی نماینده جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پنج نماینده قاره آسیا در این کمیسیون انتخاب شده است.



وی گفت: هدف این گروه، ارزیابی مجدد محیط زیست اقیانوس ها و دریاهای جهان است.