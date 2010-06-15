نمایشگاه تعاونی های صنایع دستی سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، جشنواره و نمایشگاه تعاونی‌های صنایع دستی استان سمنان بعد از ظهر سه شنبه همزمان با هفته صنایع دستی در شهرک مسکونی مهر سمنان گشایش یافت.

در این نمایشگاه انواع تولیدات و محصولات صنایع دستی تولیدی تعاونی‌های استان سمنان ارائه شده است که انواع تولیدات شامل گلیم، سفال، محصولات چوبی، تابلو و ... به مدت سه روز ارائه شده است.

استاندار سمنان نیز در این آیین با اشاره به اینکه هنر و صنایع دستی این استان باید در کشور شناسانده شود، گفت: یکی از مشکلات استان در برگزاری نمایشگاه های بزرگ نداشتن هتل و امکانات اسکان مناسب است.

عباس رهی با بیان اینکه استان سمنان از هنرمندان مطرحی در زمینه صنایع دستی برخوردار است، گفت: متاسفانه هنرمندان و صنایع دستی استان شناخته شده نیستند.

به گفته وی، نمایشگاه دائمی استان باید با ایجاد هتل و امکانات لازم زمینه برگزاری نمایشگاه ها را در استان فراهم کند.

وی خواستار برگزاری همایش های ملی برای معرفی قابلیت های صنایع دستی استان شد و گفت: محصولات متنوع صنایع دستی استان سمنان نیاز به بازاریابی دارد.

مدیر کل تعاون استان سمنان نیز در آیین گشایش این نمایشگاه با اشاره به فعالیت 29 تعاونی صنایع دستی در استان، گفت: این تعاونی ها با 297 نفر عضو زمینه اشتغالزایی 694 را ایجاد کرده است.

رضا علی جوادزاده با بیان اینکه دو هزار و 330 تعاونی در استان فعالیت دارند، گفت: 142 هزار نفر در استان عضو تعاونی هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این آیین از فعالیت 2 میلیون نفر صنعتگردر کشور خبر داد و گفت: این هنرمندان در 294 رشته مشغول فعالیت هستند.

حمیدرضا یزدانی افزود: 28 شرکت تعاونی صنایع دستی، 2 هزار و 500 کارگاه تولیدی و 13 مرکز آموزشی در استان سمنان فعال هستند.