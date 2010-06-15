شرکت 216 کارآفرین در جشنواره کارآفرینان لرستان / معرفی کارآفرینان برتر

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی آشتاب ظهر سه شنبه در پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر استان لرستان در سخنانی هدف از برگزاری این جشنواره را توسعه کارآفرینی، شناسایی کارآفرینان، توسعه اشتغال، ارج نهادن به مقام کار و تلاش برشمرد.

آشتاب با اشاره به نظام نامه برگزاری جشنواره و انتخاب برگزیدگان، گفت: در این راستا جلسات مختلفی با همکاری دانشگاهها، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و یک نفر از کارآفرینان در قالب یک کارگروه تشکیل شد.

وی دامنه شمول انتخاب کارآفرینان برتر را داشتن فعالیت هایی در زمینه های کشاوری، صنعت، خدمات و اقتصاد دانست و گفت: کسانی که پنج سال آخر فعالیتشان در این زمینه بوده است در این جشنواره حضور داشته اند.

دبیر جشنواره کارآفرینان برتر استان لرستان با اشاره به شرکت 178 نفر در این جشنواره طی سال گذشته، بیان داشت: این در حالی است که در سالجاری بیش از 216 نفر در جشنواره کارآفرینان برتر استان حضور داشته اند.

آشتاب با اشاره به راهیابی 69 نفر به مرحله مصاحبه و بازدید حضور از واحدها، خاطر نشان کرد: در نهایت با انطباق اطلاعات ارائه شده از سوی کارآفرینان و مستندات قانونی 11 نفر به عنوان کارآفرینان برتر استان لرستان معرفی شدند.

وی ادامه داد: از تعداد افراد یاد شده چهار نفر به عنوان برترین کارآفرینان لرستان در کشور انتخاب خواهند شد.

اسامی 11 کارآفرین برتر استان لرستان

روح الله فکوری از بیمارستان فوق تخصصی شفا در بخش خدمات، حمید غیاثوند با طرح کارآفرینی مجتمع سنگبری در بخش صنعت، رازمیک مهرابی با طرح تولید انواع لنت خودرو در بخش صنعت، عزت الله محمد پور با طرح داروهای پزشکی در بخش صنعت، سید محسن صفایی از شرکت همارشتن در بخش صنعت و حبیب الله کاووسی در زمینه پرورش مرغ گوشتی در بخش صنعت به عنوان کارآفرینان برتر استان معرفی شدند.

همچنین نبی رضایی در زمینه تولید گچ ساختمانی در بخش صنعت، حسین فاضلی با تولید انواع آجر فشاری در بخش صنعت، اسدالله عالیخانی در زمینه پرورش زنبور و تولید عسل در بخش کشاورزی، علی محمدی در زمینه کشت نهال در بخش کشاورزی، مهدی صالحی در زمینه پرورش ماهی در بخش کشاورزی دیگر کارآفرینان برتر استان لرستان بودند.

همچنین در این جشنواره امیر صیفوری علم و بابک رضایی با توجه به ارائه ایده های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.