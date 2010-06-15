به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ویژه برنامه های تابستان معاونت سیما امروز با حضور مرتضی میرباقری معاون سیما، مهدی فرجی مدیر شبکه یک، علیرضا برازش مدیر شبکه دو، علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه 3، محمدتقی رستم‌وندی مدیر شبکه 4، مسعود احمدی مدیر شبکه تهران، رضا پورحسین مدیر شبکه آموزش، حسین ساری مدیر شبکه قرآن و علی رمضانی مدیر اداره کل تامین برنامه خارجی سیما و خبرنگاران در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

اگر قرار باشد "قهوه تلخ"را پخش کنیم باید در ابتدا نگاه کنیم که به لحاظ اجرا و ساختار با ضوابط ما هماهنگ هست یا نه ؟

مرتضی میرباقری معاون سیما در این نشست خبری با اشاره به برنامه‌های تابستان سیما گفت: تابستان یک فرصت طلایی برای پرداختن به فعالیت‌هایی است که زمینه‌ساز خلاقیت و شکوفایی نوجوانان و کودکان ما است. 65 درصد از جمعیت 74 میلیونی جمهوری اسلامی ایران زیر 30 سال هستند بنابراین باید سعی کنیم برنامه‌های متنوعی برای مخاطبان تهیه کنیم. تابستان امسال با ماه رمضان و مسابقات فوتبال جام جهانی تقارن پیدا کرده است به همین دلیل سعی کرده‌ایم برنامه‌های جداگانه‌ای برای هریک از ایام تهیه و پخش کنیم.

وی در ادامه افزود: تا شش سال آینده ماه رمضان با ایام تابستان تقارن دارد بنابراین برنامه ها در دو بخش رمضان و تابستان تقسیم و روی آنتن می‌رود. همچنین ما سعی کرده‌ایم جنس برنامه ریزی‌ها متفاوت باشد مثلاً از سحر تا افطار که تردد مردم کمتر است برنامه‌ها با زمان بعد از افطار تفاوت دارد.

معاون سیما با اشاره به راه‌اندازی شبکه‌های مجازی در کنار شبکه‌های واقعی گفت: امسال هفت شبکه مجازی در کنار شبکه‌های واقعی داریم. شبکه برنامه های نمایشی از ساعت 9 صبح تا نیمه شب اختصاص به پخش فیلم و سریالهای متنوع دارد همچنین در طول شبانه روز 30 برنامه مستند پخش می‌کنیم. شبکه معارفی از دیگر شبکه‌های مجازی است که سعی می‌کنیم به ادعیه معصومین و ... بپردازیم. همچنین شبکه‌ای مجازی برای برنامه‌های ورزشی در کنار شبکه 3 داریم. یک شبکه مجازی هم برای برنامه های ترکیبی داریم. در ایام تابستان دستگاه‌های مختلف برنامه‌های مختلفی اجرا می‌کنند. صدا و سیما موظف به اطلاع رسانی این برنامه‌ها است بنابراین سعی می‌کنیم گزارشهای همزمان با این شبکه‌ها ارایه دهیم.

وی در ادامه افزود: یک شبکه مجازی هم برای برنامه های مستند داریم. این شبکه مجازی در کنار شبکه مستند فعالیت دارد. برای ایام تابستان سعی کرده‌ایم سریالهای شبانه مناسبی طراحی کنیم علاوه بر سریال "تاوان" که هفته‌ای سه روز از شبکه سه پخش می‌شود و مجموعه شبانه "زیر هشت" ساعت 22:15 در ایام تابستان از شبکه یک پخش می‌شود که تا ماه رمضان ادامه دارد. همچنین مجموعه شبانه "فاصله‌ها" از 13 تیرماه از شبکه 3 روی آنتن می‌رود. برای ماه رمضان مجموعه و برنامه‌های مختلفی تدارک دیده‌ایم که در یک جلسه مجزا توضیحات آن را ارایه می‌دهیم.

میرباقری در حاشیه نشست ویژه برنامه‌های تابستان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ممنوع‌التصویر شدن فاطمه معتمدآریا گفت: دستگاه نظارتی مشغول بررسی این موضوع است که مراحل خودش را طی می‌کند. هر زمان نتیجه قطعی ممنوع‌التصویر شدن ایشان اعلام شود، ما هم طبق آن عمل می‌کنیم.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا بودجه‌های سریالهای الف ویژه و الف سازمان صدا و سیما روشن نیست و مدیران بعد از پخش این نوع مجموعه‌ها از تلویزیون پاسخگوی مسایل زیادی که درباره بودجه پیش می‌آید، نیستند توضیح داد:وضعیت و بودجه مجموعه‌های الف و الف ویژه سازمان صدا و سیما به لحاظ تولید کاملاً روشن هستند. هر کدام از این مجموعه‌ها زمانی برای تولید دارند بنابراین هزینه‌ها تفاوت دارد چرا که لوکیشن‌ها و ... متفاوت است. مجموعه‌های الف ویژه کار یگانه‌ای است و در تولید آن دقت زیادی می‌شود تا کار به صورت جدی پیش برود.

معاون صدا ادامه داد: بودجه این سریالها همیشه روشن و مشخص بوده اما برخی دیگر علاقمند هستند پاسخ‌های دیگری دریافت کنند که برای ما این مسایل جذابیتی ندارد.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر این که موارد و شایعات متعددی از بودجه‌های میلیاردی سریال‌ها در صدا و سیما مطرح می‌شود اما سازمان آن ها را تایید یا تکذیب نمی‌کند گفت: من نمی‌دانم چرا برخی جراید قصد دارند به جزئیات بیشتر بپردازند. در حالی که تمام بودجه‌ها مشخص است. مثلاً در مجموعه "حضرت یوسف(ع)" شش میلیارد هزینه شد اما بعد از آن ارقام دیگری ما شنیدیم. شاید بعضی‌ها دوست دارند ارقام بالاتر ببرند اما واقعیت این است که بودجه‌های مجموعه‌های الف ویژه سازمان صدا و سیما مشخص است.

میرباقری درباره کم شدن برنامه‌های نقد تلویزیون گفت: همه شبکه‌ها بنا به ماموریتی که دارند سعی می‌کنند برنامه‌های نقد و بررسی مختلفی داشته باشند. این نوع برنامه‌ها از شبکه‌های مختلف پخش می‌شود بنابراین کمرنگ نشده است.

معاون سیما درباره اینکه چقدر از فیلمها و سریالها در ایام تابستان به تولیدات داخلی اختصاص دارد توضیح داد: سریالهای ایرانی نسبت به سریالهای خارجی دو به یک است اما فیلمهای سینمایی غالباً خارجی است.

وی در ارزیابی مخاطبان صدا و سیما گفت: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مخاطبان زیادی داریم و ما هم سعی می‌کنیم با توجه به ذائقه آنها برنامه های مختلف تهیه و پخش کنیم. شبکه‌های خارجی تاثیری در مخاطبان ما ندارند و ما سعی کرده‌ایم از کارگردانان برجسته برای تولیدات نمایشی استفاده کنیم.

با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم سعی کرده‌ایم مجموعه‌های نمایشی خوبی بسازیم که بیانگر فرهنگ عفاف ، حجاب و تقویت خانواده باشد.

میرباقری درباره پخش مجموعه "قهوه تلخ" به کارگردانی مهران مدیری گفت: این مجموعه به سفارش سازمان صدا و سیما ساخته نشده است بنابراین به لحاظ متن، اجرا و ساختار با ما هیچ هماهنگی‌ای انجام نشده است البته اگر قرار باشد این مجموعه را پخش کنیم باید در ابتدا نگاه کنیم که به لحاظ اجرا و ساختار با ضوابط ما هماهنگ هست یا نه؟ بعد برای پخش آن تصمیم بگیریم.

وی در ادامه این نشست افزود: ما در جنگ رسانه‌ای هستیم و دشمن تلاش می‌کند از همه ابزارها و ساختارها استفاده کند اما ما هم توانسته‌ایم با آنها مقابله کنیم. و با توجه به ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم سعی کرده‌ایم مجموعه‌های نمایشی خوبی بسازیم که بیانگر فرهنگ عفاف و حجاب و تقویت خانواده باشیم تا بتوانیم پاسخگوی مخاطبان باشیم.

معاون سیما درباره پخش آگهی بازرگانی شرکتهای مختلف صهیونیستی گفت: پخش آگهی بازرگانی مربوط به معاونت سیما نیست و اداره کل بازرگانی صدا و سیما در این باره تصمیم می گیرد اما این را می‌توانم بدون تردید بگویم که چنین اتفاقی نیفتاده است و دقت زیادی در پخش آگهی‌های تلویزیونی می‌شود.

وی درباره استفاده از طنزسازان مجرب گفت: ما سعی می‌کنیم اگر فیلمنامه مناسبی به دستمان رسید کارهای فاخری در زمینه طنز بسازیم گرچه تعداد فیلمنامه‌های طنز کم است اما ما به دوستان سفارش می‌دهیم تا کارهای مناسب طنز بنویسند. مثلاً‌ در نوروز امسال مجموعه‌های طنز مناسبی تهیه و پخش شد.