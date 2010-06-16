کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی خواستار بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، 20 نفر از کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی ارومیه از عدم بهره مندی خود از خدمات بیمه تامین اجتماعی با گذشت بیش از 10 سال فعالیت انتقاد و با حضور در مقابل استانداری آذربایجان غربی خواستار رسیدگی و توجه ویژه مدیریت ارشد استان به مشکلات و مسائل خود شدند.

یکی از این کارگزاران به خبرنگار مهر در ارومیه گفت: عدم بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی با وجود تصویب در مجلس خواسته اصلی کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی است.

مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی نیز اظهار داشت: شرکت مخابرات مجری تصمیمات دولت در استان بوده و در صورت وجود قانون و تعریف خاصی از افراد دارای شرایط مناسب جهت بهره مندی از بیمه باید از سوی دولت بودجه و هزینه اجرای طرح به استان ارسال شود.

بهمن اسمعیل زاده با بیان اینکه با توجه تحت پوشش قرار دادن بیش از 98 درصد مناطق روستایی توسط شرکت مخابرات استان و عدم نیاز به ایجاد دفتر مخابراتی، بیان داشت: هم اکنون 20 پیمانکار در شهرستان ارومیه جهت ارائه خدمات مخابراتی با این شرکت قرارداد پیمانکاری و نه کارگزاری عقد کرده اند.

وی مشکلات ساعات کار و عدم بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی را خواسته اصلی این افراد دانست و اظهار داشت: بر اساس نشستی با نمایندگان این افراد مقرر شد سایر سازمانهای خدمات رسان خدمات خود را در قالب این دفاتر در جهت افزایش درآمد کارگزاران ارائه کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی افزود: این شرکت در صورت ارائه تعریف مشخص و ابلاغ دستور العملی مبنی بر تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این افراد، آمادگی ارائه لیست اسامی و اطلاعات لازم به دستگاه های بیمه گر است.

نمایندگان مجلس 31 خرداد ماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را با 166 رای موافق، 16 رای مخالف و 10 رای ممتنع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، شرکت مخابرات ایران مکلف است براساس قوانین تامین اجتماعی و ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار، حق بیمه تمام کارگزاران مخابرات روستایی اعم از شاغل و کارگرانی که به پیمانکار مخابرات روستایی پرداخت کند.

همچنین بر اساس تبصره‌ای از این طرح مقرر شده که منابع مالی حق بیمه جهت مصارف موضوع ماده فوق‌الذکر از جمله منابع داخلی شرکت مذکور و فروش سهام شرکت مخابرات ایران و با عنایت به تبصره‌ای از قانون بودجه سال 1386 کل کشور و براساس قراردادهای موجود مبنی بر تعهد پرداخت حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی توسط شرکت مزبور تامین و در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.