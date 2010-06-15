جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در آینده نزدیک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نسرین سلطانخواه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زنجان در خصوص زمان برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد بدون اعلام زمان دقیق این جلسه افزود: در حال حاضر منتظر هستیم تا هیئت موسس چهار عضو خود را برای هیئت امنا معرفی کند.

وی ادامه داد: برای معرفی چهار عضو هیئت موسس یک ماه مهلت تعیین شده است که باید طی یک ماه این چهار نفر از سوی هئیت موسس معرفی شوند.



سلطانخواه در ادامه با بیان اینکه دولت توجه ویژه به بحث حمایت از نخبگان و توسعه فعالیتهای پژوهشی و علمی در کشور دارد، افزود: بنیاد نخبگان به لحاظ اعتبارات مشکل خاصی نداشته و با حمایتهای صورت گرفته روند حال حاضر روند توسعه ای مطلوبی دارد.

رئیس بنیاد نخبگان کشور ادامه داد: امسال 14 میلیارد تومان برای فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان پیش بینی شده است و اگر در برنامه ریزیها نیازمند منابع خاص باشیم در جذب منابع چندان مشکل نداریم.

سلطانخواه با تاکید بر اینکه همه جوانان و دانشجویان و مردم باید از امکانات یکسان بهره مند شوند، افزود: اگر توسعه متوازن در کشور صورت بگیرید و امکانات به صورت عالانه در کشور توزیع شود کم کم میل به مهاجرت در کشور کاهش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه فعالیتهای علمی و پژوهشی در دولت نهم و دهم شتاب بیشتری گرفته است، افزود: با روند توسعه حال حاضر توجه به نخبگان و فعالیتهای علمی و پژوهشی و ایجاد اشتغال برای قشر نخبه و تحصیلکرده میل به مهاجرت در داخل کشور کاهش پیدا خواد کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان رویکرد کلی نظام جمهوری اسلامی را رویکردی مبتنی بر توسعه علمی و فناوری در کشور بوده است، گفت: نظام توجه ویژه به بحث اشتغالزایی و توسعه پژوهش دارد.

سلطانخواه در ادامه از شناسایی و تحت پوشش برنامه حمایتی بودن پنج هزار نخبه در بنیاد نخبگان خبر داد و افزود: در آینده نزدیک با اصلاح آئین نامه ها و معیارهای ثبت در بنیاد نخبگان این رقم افزایش خواهد یافت.



وی افزود: با اصلاح اساسنامه صورت گرفته، 120 نفر نخست کنکور سراسری از تسهیلات بنیاد نخبگان استفاده خواهند کرد که با این روند پیش بینی می شود آمار استفاده کنندگان از تسهیلات بنیاد نخبگان به 10 هزار نفر افزایش خواهند یافت.