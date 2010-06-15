استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی راهکار مقابله با پیامدهای تحریم در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با مدیران واحدهای صنعتی منطقه غرب تبریز افزود: بهره مندی مناسب از موقعیت ممتاز جغرافیایی آذربایجان شرقی در مجاورت با چند کشور خارجی و نیز استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از مهمترین راهکارهای موثر مقابله با پیامدهای تحریم های دشمنان است.

وی با بیان اینکه تدوین نقشه راه برای بهره مندی مناسب از فرصت های موجود توسط سازمان صنایع و معادن ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود،‌ استفاده بهینه از داشته های موجود را تکلیفی برای همه مدیران حوزه صنعت دانست.

استاندار آذربایجان شرقی تنها راه مقابله با تحریم دشمنان علیه کشورمان را استفاده شایسته از فرصت های موجود خواند و افزود: متاثر شدن بنگاه های اقتصادی از تحریم ها امری طبیعی است اما باید در چنین شرایطی از فرصت های موجود به خوبی استفاده کرد.

وی گفت: تحریم اقتصادی علیه کشورمان که پرچمدار عدالت گستری در جهان به شمار می رود همواره وجود داشته و خواهد داشت اما برای تسهیل تداوم حیات واحدهای صنعتی، استفاده از ظرفیت موجود ضرورت دارد.

بیگی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آینده نزدیک اشاره و خاطر نشان کرد:اینکه شرایط زندگی مردم و فعالیت واحدهای صنعتی هنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با مقطع قبل از اجرای آن متفاوت خواهد بود،‌طبیعی است لذا باید مدیریت در حوزه صنعت و بهره برداری مطلوب از امکانات موجود را مورد توجه قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی باید آینده را متناسب با شرایط زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی کنند، افزود:در غیر این صورت باید اذعان کرد که چنین فعال صنعتی به الفبای اقتصاد آشنا نیست و سرنوشتش جز نابودی نخواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی تدوین گزارشی در خصوص تاثیرات احتمالی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر صنایع، ‌انتظار از واحدهای صنعتی و انتظار از دستگاه های اجرایی در چنین شرایطی را مورد تاکید قرار داد و آن را ابزار مهمی برای هموار شدن راه استمرار حیات واحدهای صنعتی و شکوفایی اقتصادی منطقه عنوان کرد.

بیگی نگرش به موضوع هدفمندی یارانه ها به عنوان یک فرصت و نه تهدید را مورد تاکید قرار داد و افزود:در عین حال باید کلینیک تخصصی واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی ایجاد شود تا نسخه متناسب با درمان مشکلات هر واحدی را به درستی پیچید.

در این نشست تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی منطقه غرب تبریز در سخنان جداگانه ای به طرح دیدگاه های خود پرداخته و نبود نقدینگی، ضعف حرفه ای نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی، مسایل مربوط به صادرات، مشکلات ایجاد شده از قبل اعمال تحریم ها علیه ایران و خصوصی سازی نادرست را از جمله مشکلات خود برشمردند.

استاندار آذربایجان شرقی پیش از برگزاری نشست مشترک با مدیران واحدهای صنعتی منطقه غرب تبریز، از خطوط تولید کارخانه های ایدم، بلبرینگ سازی ایران و شرکت صانع بازدید کرده و ضمن گفتگو با مدیران عامل این واحدها از نزدیک در جریان مشکلات موجود قرار گرفت.