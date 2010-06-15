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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

مساعدت 70 میلیون تومانی وزیر مسکن برای احداث مسجد نیشابور

مساعدت 70 میلیون تومانی وزیر مسکن برای احداث مسجد نیشابور

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی در مراسم کلنگ زنی مسجد مسکن مهر نیشابور وعده مساعدت 70 میلیون تومانی به این پروژه را داد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی ظهر سه شنبه کلنگ مسجد و فاطمیه شهدای گمنام و مجتمع فرهنگی مذهبی مهر ولایت را در سایت شماره 1 هزار واحدی مسکن مهر نیشابور به زمین زد.

این مجتمع قرار است با زیربنای بیش از دو هزار و 300 متر مربع و پیش‌بینی اعتبار بیش از 230 میلیون تومان احداث شود.
 
در این مراسم وزیر مسکن و شهرسازی 70 میلیون تومان، استاندار 30 میلیون تومان و شهردار 50 میلیون تومان وعده دادند که به این پروژه مساعدت مالی شود.
 
مابقی اعتبارات از سوی خیران تامین خواهد شد.
 
هیئت‌ امنای این پروژه، شهردار، جمعی از فعالان فرهنگی و مدیران‌عامل مسکن مهر هستند.
 
نیکزاد ظهر امروز طرح هزار و 500 واحدی سایت شماره 2 مسکن مهر نیشابور را در اراضی معروف به نهالستان کلنگ زد.
 
در حال حاضر هزار و 600 واحد این طرح در سایت شماره 1 مسکن مهر نیشابور در حال ساخت است.
کد مطلب 1101452

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