ساماندهی مجموعه‌ های فرهنگی هنری از اهداف ارشاد استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مصطفی مشایخی ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار و امام جمعه شازند اظهار داشت: امید است تعامل با فرمانداری ‌ها و شهرداری ‌های استان در رشد فرهنگ استان تاثیرگذار بوده و با همفکری مسئولان در پیشبرد اهداف نظام گام برداشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه فرهنگ از جایگاه ارزشمندی در کشور برخوردار است، گفت: عرصه کار فرهنگ، جهاد است و در این راستا همه دستگاه های اجرایی و بخش ها باید با توجه بیشتر به این موضوع زمینه را برای تقویت زمینه های فرهنگی در جامعه فراهم کنند.

حجت الاسالام قاسم امیر مجاهدی امام جمعه شهرستان شازند نیز گفت: ارتقای ایمان و معرفت دینی، تلاش جدی و برنامه ‌ریزی در تولید علم، جذب حداکثری و توجه به نسل جوان باید از مقولات مهم و مورد توجه مسئولان فرهنگی باشد.

اسماعیل حیدری‌ آزاد فرماندار شهرستان شازند نیز با اشاره به منویات مقام معظم رهبری گفت: توجه به سیطره فرهنگی، نیروی انسانی در بخش فرهنگ، ایجاد روحیه، افزایش سطح بینش، تقویت اقتدار ملی، گسترش و پرورش تفهیم فضایل اخلاقی، امانتداری، ارتقای ایمان و معرفت دینی، توجه به ضعف‌ ها و اشکالات و تلاش جدی و برنامه ‌ریزی در تولید علم و توجه به نشاط و شادی از جمله موارد مهم در فعالیت‌ های فرهنگی و هنری از نگاه رهبر معظم انقلاب است

