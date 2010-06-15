پنج دفتر نخبگان در آینده نزدیک در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نسرین سلطانخواه در آئین افتتاح دفتر نخبگان استان زنجان گفت: بنیاد ملی نخبگان در راستای گسترش دامنه حمایتی خود از نخبگان کشور تاکنون اقدام به راه اندازی شش دفتر استانی در کشور کرده است که امروز نیز شاهد افتتاح هفتمین دفتر استانی نخبگان در زنجان هستیم.

وی هدف از تشکیل دفاتر استانی را ایجاد فرصت برابر برای بهره‌مندی نخبگان استان‌ها از تمام امکانات این بخش عنوان کرد و افزود: این دفاتر با وجود اینکه از یک ساختار اداری برخوردار نیستند اما محل مناسبی برای اجتماع استعدادهای برتر کشور محسوب می‌شوند.

سلطانخواه لزوم حمایت و بهره گیری بیشتر از توان بالای استعدادهای برتر کشور را در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های ملی و استانی خواستار شد و ادامه داد: نخبگان از سرمایه‌های مهم هر استان به شمار می‌روند و باید در آینده در خدمت توسعه و پیشرفت استان خود باشند.

معاون رئیس جمهور افزود: باید با فراهم کردن امکانات لازم برای نخبگان در سطح استانها از مهاجرت این افراد به سایر شهرها جلوگیری شود زیرا بخش اعظمی از پیشرفت و توسعه هر استان در گرو نخبگان آن استان است که این قضیه در استان‌های محروم بیشتر نمود پیدا می‌کند و تأسیس دفاتر استانی می‌تواند گام موثری در این زمینه باشد.