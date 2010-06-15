به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نیک شری معاون وزیر اقتصاد استرالیا در همایشی که چندی پیش در ملبورن استرالیا با محور اقتصاد اسلامی برگزار شده بود گفت: آگاهی درحال رشدی میان مردم جامعه و سیاستگذاران درباره پتانسیل اقتصاد اسلامی به وجود آمده است.

به دنبال رشد قابل توجه اقتصاد اسلامی طی دهه گذشته، بخشهای اقتصادی و بیمه اکنون بزرگترین سهم را در اقتصاد استرالیا ایفا کرده که این میزان در سال 2008-2009 حدود 8/ 10 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد.

سناتور شری در این رابطه اظهار داشت: رشد اقتصاد و بیمه اسلامی در حال حاضر نشان دهنده اهمیتی است که این عرصه داشته، اما پتانسیل آن در سطح داخلی به‌ویژه به علت نزدیکی استرالیا به اندونزی، پرجمعیت ترین کشور اسلامی جهان چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

وی اظهار داشت: طی 10 سال گذشته، اقتصاد اسلامی شاهد رشد سریعی بوده است به طوری که پیش بینی می‌شود ارزشهای دارای اقتصاد اسلامی در سراسر جهان تا سال 2010 به 6/1 میلیارد دلار یعنی مبلغی دو برابر دارایی‌های کنونی خواهد رسید.

این سناتور استرالیا همچنین به حضور مسلمانان استرالیا در جامعه اشاره کرد که از این خدمات استفاده می‌کنند و این امر موجب می‌شود آنها براساس اصول دینی خود به این خدمات مالی و بانکداری روی آورند.

در ماه ژانویه یک گزارش دولتی رفع موانع عادی در راه توسعه محصولات اقتصاد اسلامی را توصیف کرده بود و مقامات را به بررسی قوانین مالیاتی استرالیا فراخوانده بود تا اطمینان حاصل کنند که این قوانین مانع توسعه محصولات بیمه، خدمات بانکداری و اقتصاد اسلامی در کشور می‌شود.