"چهل چراغ" اثر منحصر به فردی که تاکنون نوشته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجوادشکوری ظهر سه شنبه در نشستی خبری در محل حوزه هنری خراسان رضوی درباره ویژگی‌های چهل‌چراغ افزود: در این مجموعه سعی شده ضمن ارائه‌ زندگی‌نامه هر شاعر به طور مستند و به‌دور از‌ هر‌گونه گزافه‌گویی و افسانه‌پردازی، ابیاتی کوتاه از برخی سروده‌های آن شاعر آورده شود و سپس چند شاهکار شاخص هر شاعر در قالب های مختلف به طور کامل ارائه شده است.

شکوری ویژگی‌ دیگر این اثر را معنی‌کردن لغات و واژگان مهم عنوان کرد و افزود: توضیح برخی اصطلاحات و یا کلماتی که امروزه جزو اَعلام قلمداد گشته و اطلاع خوانندگان از آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد و نیز شرح و معنی برخی ابیات و مصراع‌های پیچیده‌ به منظور درک صحیح‌تر نیز جزو نکات بارز این اثر است.

وی خاطر نشان کرد: در این کتاب به سرایندگانی همچون رابعه کعب قزداری، کمال خجندی، مهستی‌گنجوی، عبدالواسع‌جَبَلی، سیف‌الدین‌فرغانی و . . . اشاره شده است که شاید برخی خوانندگان حتی اسمی از آن‌ها نشنیده باشند.

نویسنده چهل‌چراغ دلیل تمایز چهل‌چراغ را استفاده و کاربرد ویژگی‌های مذکور به طور یکجا در این اثر دانست و با اشاره به یادداشت دکتر اسلامی ندوشن گفت: این مقدمه حقیقتاً افتخاری است که به بنده و این اثر تعلق یافته و همان‌گونه که در پیش‌گفتار کتاب آورده‌ام، همچون چلچراغی بر تارک چهل‌چراغ می‌درخشد.

وی ادامه داد: در این مجموعه سعی شده ابتدا زندگی‌نامه هر شاعر به طور مستدل و مستند و با استفاده از منابع معتبر و به‌دور از‌ هر‌گونه گزافه‌گویی و افسانه‌پردازی آورده شود.

وی افزود: بعد از شرح‌حال هر شاعر، ابیاتی کوتاه از برخی سروده‌های آن شاعر آورده شده است و سومین ویژگی‌ این اثر را می‌توان معنی‌کردن لغات و واژگان مهم و همچنین توضیح برخی اصطلاحات و یا کلماتی که امروزه جزو اَعلام قلمداد گشته به حساب آورد، توضیحاتی که به نظر می‌رسید برای اطلاع خوانندگان گرامی ضروری است.

وی افزود: همچنین شرح و معنی برخی ابیات و مصراع‌های پیچیده‌ و گاه پرتکلّف به منظور درک صحیح و درخور از آن ابیات و مصراع‌ها در این کتاب گنجانده شده است.



وی خاطرنشان کرد: این مجموعه به همت انتشارات آهنگ قلم و راهنمایی‌های دکتر رسولی، ناشر و ویراستار کتاب، در 400 صفحه و با تیراژ هزار 10 نسخه و به قیمت استثنایی 2500 تومان عرضه شده است.