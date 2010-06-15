مبنای مذاکرات آتی ایران و غرب باید بسته پیشنهادی تهران باشد

مراد عنادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: قطعنامه 1929 در شرایطی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد که تهران در چارچوب بیانیه تهران ونامه نگاری با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی رویکرد تعاملی و مذاکره ای خود را نشان داده بود.

وی افزود: براین اساس وقتی قطعنامه علیه ایران صادر می شود موجب پیچیده شدن شرایط و اخلال در روابط دیپلماسی می شود.

این تحلیلگر مسائل بین المللی هدف ایالات متحده از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را حفظ آبرو توصیف کرد وادامه داد: آمریکائیها از ماهها قبل برای تصویب این قطعنامه علیه ایران رایزنی های خود را آغاز کرده بودند و نتیجه ای از آن نمی گرفتند و حتی چندین نوبت مجبور شدند متن قطعنامه را تغییر دهند، لذا اولویت اول آنها تصویب قطعنامه در شورای امنیت بود ومحتوای قطعنامه در اولویت دوم آنها قرار داشت.

وی اضافه کرد: محتوای این قطعنامه بجز یک مورد آنهم دربندی که به بازرسی از کشتی های خارجی به مقصد ایران اشاره شده بود،همانند قطعنامه های قبلی و تکراری بود.

عدم اجماع جهانی برای تصویب قطعنامه اخیر

عنادی با بیان اینکه آمریکائیها در مورد محتوا و کیفیت قطعنامه اخیردر مقایسه با قطعنامه های قبلی نتوانستند گامی فراتر بگذارند، عنوان کرد: متن قطعنامه اخیر که چندین بار هم دستخوش تغییراتی شد برخلاف گذشته با اجماع جهانی همراه نبود.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر نیز آمریکائیها نیاز داشتند تا برای انحراف افکار عمومی از موضوع غزه با حجم زیاد تبلیغات افکار عمومی را به سوی قطعنامه تازه علیه ایران جلب کنند.

صدور قطعنامه حرکتی شتابزده بود

این کارشناس مسائل سیاسی حرکت اخیر شورای امنیت را حرکتی شتابزده خواند وگفت: شورای امنیت چندی پیش در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به کاروان صلح وآزادی که حامل کمکهای بشر دوستانه به مردم غزه بود بیانیه ای را منتشر کرد که افکار عمومی با مقایسه این دو واکنش شورای امنیت بخوبی متوجه برخورد گزینشی و سلیقه ای این رکن اجرایی سازمان ملل شده اند.

وی یادآور شد: البته در حین تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سوزان رایس نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین باراک اوباما رئیس جمهور این کشور بر این نکته تاکید داشتند که قطعنامه راه مذاکره را نمی بندد ضمن اینکه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بعد از آن بطور رسمی درخواست مذاکره با ایران را مطرح می کند.

ایران همواره بر اصل مذاکره تاکید داشته است

عنادی این سیاست ایالات متحده را در چارچوب سیاست قدرت هوشمند که ترکیبی از قدرت نرم و سخت است به شمار آورد وافزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در 8 سال گذشته تاکنون بر اصل مذاکره تاکید داشته است.

وی با نامناسب خواندن زمان درخواست رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جهت مذاکره با دبیرشورای عالی امنیت ملی ایران، اظهار داشت: اگر این درخواست قبل از صدور قطعنامه بصورت رسمی مطرح می شد قابل تامل تر بود ضمن اینکه درخواست مذکور با رویکر اخیر اتحادیه اروپا در قبال تهران که خواهان تشدید تحریم ها علیه کشورمان هستند همخوانی ندارد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی تصریح کرد: این رویکرد دوگانه غرب در راستای همان سیاست نخ نما شده چماق و هویج در برابر ایران است.

مذاکره بر مبنای بسته پیشنهادی باشد

وی گفت: به نظر می رسد اگرقرار است مذاکره ای آغاز شود مبنای آن بسته پیشنهادی ایران که قبلا ارائه شده بود، باشد.

عنادی با تاکید مجدد بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه بر اهمیت اصل مذاکره تاکید داشته است، گفت: البته جمهوری اسلامی ایران پایبند به مذاکره ای است که برای برون رفت از شرایط فعلی و معطوف به نتیجه باشد نه اینکه مذاکره را فقط برای مذاکره انجام دهد.

وی در توصیه ای به طرف غربی عنوان کرد: اتحادیه اروپا وآمریکا بایستی برای پارادوکس موجود در سیاستهای اعلامی و عملی خود چاره ای بیاندیشند.