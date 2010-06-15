کمیسیون تخصصی مدیریت فاوا برگزار شد/ تعریف 15 کمیته برای فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این جلسه گفت: 15 کمیته در حوزه های مختلف نظیر دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، زیرساختهای فناوری اطلاعات و فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای مجازی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: کمیته امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، رفاه، حقوق، قوانین و مدیریت پروژه های راهبردی، برنامه و بودجه، فرآیندهای بین سازمانی، پشتیبانی و توسعه مدیران ارشد فاوا، سیاستگذاری نیروی انسانی فاوا، سیاستگذاری منابع اطلاعاتی، صنعت و توسعه صادرات فاوا، تعاملات بین المللی و فنی سامانه های کاربردی عمومی دیگر کمیته های تخصصی تشکیل شده در این حوزه هستند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اعضای این کمیته ها را نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند و ریاست هر کمیته تخصصی را معاون وزیر مربوطه در آن حوزه بر عهده خواهد داشت خاطرنشان کرد: این کمیته ها مباحث مختلف را که باید به پروژه ها تبدیل شود بررسی کرده و راهکارهای اجرایی شدن این پروژه ها را به کمیسیون تخصصی ارائه خواهند داد.

تقی پور تأکید کرد که کمیسیون تخصصی نیز پس از بررسی موضوعات ارسال شده، پیشنهادهای احتمالی لازم را در مورد تهیه قوانین و ایجاد سازو کارهای اجرایی به کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات دولت ارائه خواهد کرد تا به سرعت امکان عملیاتی شدن پروژه های تعریف شده در این حوزه در طول برنامه پنجم فراهم شود.

وی درباره وظایف عمومی و مشترک کمیته های تخصصی نیز گفت: هماهنگی همکاری با کمیسیون های تخصصی مدیریت فاوا در قالب ارائه پیشنهاد و یا انجام امور ارجاعی، شناسایی افراد فعال و نخبگان حوزه تخصصی در داخل و خارج کشور، بررسی کلیه پروژه های اجرا شده در دست اقدام یا در حال تعریف و ایجاد سامانه کاربردی از جمله وظایف کمیته های 15 گانه محسوب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فعالیتهای کارگروه مدیریت فاوا نیز گفت: این کارگروه تاکنون در سه نوبت تشکیل جلسه داده که اهداف کلان، اقدامات اساسی، ساختار پیشنهادی مدیریت فاوا در کشور و همچنین مسائل حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در زمینه زیرساخت را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و راهکارهای آن نیز ارائه شده است.