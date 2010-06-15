250 نخبه تاکنون در سطح استان زنجان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در آئین افتتاح دفتر نخبگان استان زنجان افزود: در طول 8 ماه گذشته تلاش‌های زیادی برای فراهم آوردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت افتتاح دفتر نخبگان استان زنجان، به عنوان هفتمین دفتر نخبگان در کشور صورت گرفت که خوشبختانه امروز شاهد تحقق این مهم در استان هستیم.

وی یادآور شد: 700 هکتار زمین برای ایجاد اولین شهرک دانشگاهی کشور در زنجان به اختصاص یافته و کار اجرایی آن شروع شده است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه در سالهای نگاه ویژه‌ای به ارتقای فرهنگ علمی استان صورت گرفته است، افزود: استان زنجان علاوه بر موقعیت بسیار مناسب جغرافیایی، ظرفیت‌های خوبی در حوزه فرهنگ و علم و فناوری دارد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی فقط 200 دانشجو در استان زنجان مشغول به تحصیل بودند، تصریح کرد: امروز به برکت نظام اسلامی، شاهد استقرار 27 مرکز دولتی، آزاد، پیام نور و علمی - کاربردی با 75 هزار دانشجو در استان هستیم..

رئوفی نژاد توسعه حوزه های علمیه را نیز از جمله برنامه‌های مدیریت استان زنجان عنوان کرد و گفت: در بحث حوزه‌های علمیه نیز هر در شهری که نیاز به توسعه در این بخش داشته باشد همه امکانات موجود در استان برای پیشبرد کار اختصاص خواهد یافت.

استاندار زنجان نخبگان را به عنوان سرمایه‌های گران بهاء و تأثیرگذار در ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: قبل از دولت نهم، هیچ ساختاری برای نخبگان در کشور وجود نداشت اما خوشبختانه امروز شاهد برداشته شدن گام‌های بلندی در این راستا، با تأسیس بنیاد ملی نخبگان هستیم و در حال حاضر نخبگان به جهت ساختاری و اعتباری در جایگاه خوبی قرار دارند.