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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

فیاضی خبر داد:

برنامه های اوقات فراغت در 700 پایگاه مدارس مازندران برگزار می شود

برنامه های اوقات فراغت در 700 پایگاه مدارس مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: برنامه های اوقات فراغت مدارس استان در ایام تابستان امسال در 700 پایگاه مدارس مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت استان در آموزش و پرورش مازندران از نواخته شدن زنگ تابستان در روز یکشنبه شش تیر ماه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در کانون فرهنگی تربیتی سیمرغ سبز کیاکلا خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح تمامی پایگاه ها به صورت خودگردان اداره می شوند، افزود: طرح غنی سازی اوقات فراغت از اول تیر ماه آغاز و به مدت هفت هفته ادامه دارد.
 
وی گفت: 28 مرکز دارالقرآن ، 105 کانون ورزشی ، 55 مدرسه غیر انتفاعی و 143 مدرسه دولتی و 44 کانون فرهنگی و تربیتی در شهرستان ها به عنوان پایگاه های طرح اوقات فراغت فعالیت می کنند.
 
فیاضی  به افراد تحت پوشش در این طرح اشاره و تصریح کرد : پیش بینی می شود بیش از 170 هزار دانش آموز ( نفر فعالیت )جذب این مراکز شوند.
 
فیاضی افزود: ارائه برنامه های علمی ، فرهنگی در قالب فردی و گروهی ، راه اندازی سفرهای اردویی ، تشکیل کارگاه های علمی ، مسابقات ورزشی ، کلاس های آموزشی تقویتی و جبرانی و ارائه خدمات مشاوره تحصیلی تربیتی از جمله اقداماتی است که در پایگاه های تابستانه دانش آموزی صورت خواهد گرفت.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: برای اجرای این طرح بیش از 500 میلیون تومان بودجه و اعتبار مورد نیاز است.
 
وی تصریح کرد: حدود 53 هزار دانش آموز در کانون ها، 25 هزار نفر در دارالقرآن ، 60 هزار نفر در مدارس، 39 هزار نفر در سالن های ورزشی ، 14هزار نفر در اردوگاه ها و دو هزار نفر در پژوهش سراهای مازندران در تابستان گذشته جذب شدند.
 
وی از بکارگیری شش هزار و 106 مربی در تابستان سال گذشته اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش مازندران در بین 17 دستگاه متولی اوقات فراغت ، مقام اول را در فعالیت های تابستان 88 کسب کرد.
 
فیاضی به رشد 15 درصدی جذب دانش آموز در فعالیت های اوقات فراغت اشاره و تصریح کرد : تعداد پایگاه های اوقات فراغت از 300 پایگاه به 700 پایگاه افزایش یافته است.
کد مطلب 1101491

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