مدیریت واحد شهری مقدمه انتخاب مستقیم شهردار / اختیارات شورا محدود نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی با بیان این مطلب گفت: برای رسیدن به این هدف باید پارلمان محلی شهر به صورت پله ای شکل بگیرد، بدین ترتیب که ابتدا شورایاریها شکل بگیرند، سپس شورای ناحیه، بعد شورای منطقه و در نهایت پارلمان شهری با حضور نمایندگان هر یک از این شوراها آغاز به فعالیت کند.

وی با بیان این که در صورت شکل گیری پارلمان شهری و انتخاب مستقیم شهرداربا رای مستقیم مردم، شاهد فعالیتهای بهتر و مثبت تر در شهر خواهیم بود، افزود: وقتی شهردار به واسطه انتخاب مستقیم و با رای مردم انتخاب شود خود را مدیون شورا نمی داند و از سوی دیگر شورای شهر نیز نظارت بیشتری بر فعالیتهای شهرداری و شهردار خواهد داشت.

به گفته بیادی، این طرح در صورتی منفعت دارد که مقدمات و زیر ساخت آن فراهم شده و پارلمان و مدیریت واحد شهری تحقق یافته باشد، اما در حال حاضر مقدمات چنین طرحی فراهم نیست.

وی با تاکید بر آن که در صورت تحقق پارلمان شهری و به تبع آن انتخاب شهردار توسط مردم، استانداری، فرمانداری، آموزش و پرورش و سایر دستگاهها از طریق مدیریت محلی اداره می‌شود افزود: در این صورت دولت نیز دخل و تصرفی در اداره شهرها نخواهد داشت.

نایب رئیس شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از بخشهایی از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس گفت: در این طرح پیشنهادی آمده است موضوع استیضاح شهردار شهرهای مذکور هم از اختیارات شوراها حذف و به هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استانها سپرده شود، در صورتی که به این موضوع اشکال وارد است چرا که باید اختیارات و وظایف شورای شهر حفظ شود و نباید با طرحهای اینچنینی اختیارات شوراها را کاهش یابد.

وی با بیان اینکه شوراها نهادی نوپا است که هنوز به بلوغ کامل نرسیده، تصریح کرد: در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس عنوان شده چنانچه خدمت شهردار قبل از اتمام دوره او به هر نحوی خاتمه یابد، تا برگزاری اولین انتخابات سراسری، انتخاب سرپرست شهرداری در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استانها نیز از اختیارات شوراها حذف و به وزیر کشور و در سایر شهرها به استانداران واگذار شده است.

نایب رئیس شورای شهر تهران با مخالفت با این بند از طرح نیز گفت: متاسفانه بعضی ها در مجلس و دولت برای کاهش اختیارات شوراها تلاش می کنند و قصد دارند در نهایت شوراها را جمع و وظایف و اختیارات این نهاد را به دولت واگذار کنند.

وی با تاکید بر اینکه طرح انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم به خودی خود طرح خوب و مناسبی است، تصریح کرد: باید در کنار این طرح اختیارات شوراها را افزایش یابد.